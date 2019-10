Kimberly Flores habla sobre las groserías que le dicen en redes

Kimberly Flores lanzó hace unos minutos un video donde se defiende de los ataques que ha sufrido por parte de los haters desde que comenzó una relación con Edwin Luna, quien ya la ha defendido en varias ocasiones y es que muchos han estado en contra del romance.

Es por eso que Kimberly quiso hablar al respecto sobre el tema para dejarles bien claro a sus detractores que todo lo que se ha dicho de ella la tiene sin cuidado, pues ella es feliz con su familia a quienes presume en todo momento en redes sociales.u

"Hoy quería dejarles algo que lo traigo acá desde hace muchos días, muchas veces me preguntan en medios, ustedes mismos me preguntan que se siente que si me duele, que pienso de que me critiquen a veces tanto o tan duro y mi respuesta es así, cuando tú te tienes amor propio, creo que lo que opinen, piensen o digan los demás la verdad no importan, importa lo que sientas tú, o sea yo, o tu misma como te sientes, como te ames yo me amo estoy segura de mi y creo que venir con mascaras para agradar al otro para impresionar al otro al final tu no eres feliz...", dijo Kimberly.

Por si fuera poco Kimberly manifestó que como cualquier familia o pareja tiene días buenos y malos, pero salen adelante con toda la actitud pues el amor lo ha podido ante todo.

"Gracias a Dios soy feliz a mi familia, no les vengo a decir que soy perfecta, no les vengo a decir que a veces no tenemos problemas que a veces andamos medio tristones, sí pero siempre tienes levantarte positiva, siempre te caes te levantas y vuelves otra vez a darle con todo entonces este mi consejo de hoy es amate no impresiones sé tu misma o se tu mismo, y lo demás vas a ver que va hacer irrelevante", finalizó Kimberly.

Cabe mencionar que Edwin Luna y Kimberly Flores, se casaron hace unos meses con una boda espectacular donde asistieron varias celebridades además de familiares de los famosos quienes les desearon lo mejor.

Por si fuera poco hace apenas unos días los famosos retomaron sus carreras pues se encontraban de luna de miel donde derrocharon miel en todas sus fotos pues son considerados por muchos como pareja ideal pues sus verdaderos fans se lo han hecho saber en varias ocasiones.