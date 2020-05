Kimberly Flores le dice adiós al negro para convertirse en rubia

Kimberly Flores vuelve a dejar a sus fans con la boca abierta, esto después de aparecer en una foto donde luce una cabellera totalmente rubia, y con un bonito maquillaje con el cual lucía demasiado diferente para muchos.

Y es que Kimberly siempre ha tenido un tono de cabello oscuro, pero en más de u una ocasión sus fieles fans le comentaron que debía cambiárselo, aunque sí lo hizo al final dio a conocer que se puso una peluca, por lo cual los comentarios de todo tipo le llovieron.

"Se le ve mejor que el negro", "A ella le queda todo bien", "Es una naca la mujer no tiene educación ni modales y de fit como dice ella no tiene nada", le escribieron a Flores por el look que se carga.

Dichos ataques hacia Kimberly han sido desde que se convirtió en novia del vocalista de La Trakalosa, Edwin Luna, con quien empezó a salir después de que terminó con la actriz, Alma Cero, aunque muchos aseguran que el cantante fue infiel.

Por si fuera poco los ataques dirigidos a Flores desde que se convirtió en figura publica han sido tan hirientes que el cantante a tenido que salir en su defensa, pero ella también se les ha ido con todo, pero tiempo después prefirió ya no enfocarse en sus detractores.

