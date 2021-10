Kimberly Flores le pide una disculpa publica a Edwin Luna por la supuesta infidelidad

Kimberly Flores de 32 años de edad le pidió disculpas a Edwin Luna por todo el escándalo relacionado en cuanto a una supuesta infidelidad de su parte en La Casa de Los Famosos con Roberto Romano.

Y es que la modelo quiso ponerle un alto no solo a ese chisme, sino a todo lo que ha venido arrastrando desde que se convirtió en novia del líder de la banda La Trakalosa de Monterrey.

"Primero que nada quiero pedir una disculpa públicamente a Edwin porque creo que más que mi esposo, también para mí es un artista que lleva una trayectoria también de muchísimos años, una trayectoria que le ha costado también muchísimo esfuerzo, que lo ha sufrido y se me hace injusto que a raíz de este programa o las estrategias que se usaron o la actuación también que se metió él sea tan señalado tan injustamente", dice Kimberly Flores.

Para quienes no lo saben Kimberly Flores salió de La Casa de Los Famosos de manera repentina, esto después de que se habló de una supuesta infidelidad, por lo que el mismo Edwin Luna fue por ella.

Como era de esperarse las redes de inmediato comenzaron a insinuar que entre los dos habría problemas matrimoniales, pero la realidad es que siempre han tomado terapia como pareja, pues así lo señaló la famosa.

"No se me hace justo tantos ataques, como lo señalan, creo que mucha gente no conoce en realidad la historia, no sabe exactamente que fue lo que se vivió (...) lo que si quiero que sepa es de que lo amo, que lo respeto, que la palabra para mi infidelidad nunca existió, porque son términos muy grandes que la gente lo ha señalado como tal", dice Kim.

Cabe mencionar que el matrimonio tiene una familia conformada por tres hijos y son muy populares en redes sociales donde comparten todos sus momentos.