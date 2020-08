Kimberly Flores presume a su hijo adolescente de 14 años y es idéntico a ella

Kimberly Flores desató la locura en Instagram esto después de presumir a su primer gran amor y no es su esposo Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey sino su hijo de 14 años, quien es todo un adolescente, por lo que muchos de sus fans quedaron sorprendidos, ya que no conocían al joven quien es mucho más alto que su madre.

La foto de Kimberly Flores alcanzó más de 99 mil likes y aunque desactivó sus comentarios debido a los haters, quienes siempre la están atacando por lo que solo recibió likes, pues como todos saben la modelo ha sido severamente atacada desde que se supo que mantenía una relación con Edwin Luna, con quién formo una familia desde hace tiempo, pero los ataques no le han impedido a la también empresaria seguir adelante, por lo que mostró con mucho orgullo a su retoño, quién es muy parecido a ella, aunque como cualquier celebridad poco se sabe del menor.

Para los que no saben Kimberly Flores es madre de tres hijos su hijo mayor Eliah, Damian y Gianna estos dos últimos viven con la empresaria y Edwin Luna, pero el mayor de ellos al parecer vive con su abuela desde hace varios años, es por eso que la modelo de 31 años, quiere mucho a su abuela a quien llama mamá, pues fue la señora, quien se encargó del menor cuando hace varios años dejando en claro que siempre ha tenido al joven en buenas manos, pues en un principio la verdadera madre de Kimberly Flores había dicho que su hija no era del todo una buena mujer por lo que advirtió a Edwin Luna que se casara con ella.



"Yo no tengo nada en contra de ella, ¡es mi hija!, pero tampoco quiero que mienta. A Kimberly nunca le gustó que yo fuera tan estricta, pero quería algo bueno para su vida. Ella dice que es modelo, pero ni la secundaria terminó, se quedó en segundo año. Yo me fui a Estados Unidos y se la encargué a mi mamá y a mi hermana, pero se escapaba para irse a la calle; se la pasaba en los clubes. Y cuando cumplió 17 años, me dio un gran golpe, me salió con que estaba embarazada. ¿Tú sabes lo que yo sentí?, fue algo muy duro para mi corazón, ¡ella todavía era una niña!, dijo Kimberly Flores para Tv Notas el año pasado.