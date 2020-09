Kimberly Flores presume con orgullo la faja que la tiene delgadísima

Kimberly Flores de 31 años lo vuelve hacer y fue compartir un secreto de belleza, el cual dejó a todos con la boca abierta, se trata de una faja muy discreta en color negro, la cual se pone todos los días para marcar mucho mejor su cintura, pues todos sabemos que Kimberly Flores es amante del ejercicio.

Cuando estoy en casa descansado me gusta estar Con mi cinturilla porque me ayuda a mi postura a definir mi cintura y No saben lo cómoda que es la cinturilla, escribió Kimberly Flores en la foto la cual alcanzó más de 33 mil likes y varios comentarios de todo tipo, donde muchos quedaron fascinados con su secreto de belleza.