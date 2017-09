Kimberly Flores rompe el silencio; se defiende de ataques

Fueron algunas de los fuertes comentarios para Kimberly Flores, la nueva conquista del vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna.

Hace unos días, con motivo del cumpleaños número 30 de del cantante, Kimberyl (de origen guatemalteco), publicó una fotografía junto a Edwin donde aparece dándole un beso. Junto a esta imagen publicó el siguiente mensaje:

“Tenía que venir de una u otra forma a felicitarlo ¡Felicidades!, no siempre se cumplen 30”.

Desde semanas atrás, luego de darse a conocer que Edwin Luna se había separado de la actriz Alma Cero, a pocas semanas de haberse casado, el nombre de Kimberly Flores salió a relucir como “la otra” o la “manzana de la discordia”.

Ante los constantes ataques en sus redes sociales, la modelo y bailarina rompió el silencio, defendiéndose de las fuertes críticas.

“No vengo acá a juzgar a nadie menos a pelear, solo que me sorprendo cada día más como las personas te juzgan sin tomarse el tiempo de conocerte o saber en realidad quien eres , como buscan defectos por su misma inseguridad, como critican tu vida sin verse al espejo y ver primero la suya, como te señalan sin saber la realidad de las cosas”, manifestó Kimberly en un largo mensaje en su perfil de Instagram.

En este mismo mensaje, la nueva novia de Edwin Luna, reveló algunos detalles de su vida personal:

Kimberly asegura que lo poco o mucho que es, se lo ha ganado “SOLA”, pues no es una mujer conformista, al contrario, le gusta luchar siempre por ser mejor.

“Ya mis defectos ustedes pueden agregarlos ya que muchas personas son muy buenas para ello”.

Sobre su relación amorosa con el cantante de La Trakalosa de Monterrey, Kimberly comentó:

“Solo les digo que Amo y es amor real, no soy perfecta porque no existe la perfección, pero si me entrego lo hago de corazón”.