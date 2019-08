Kimberly Flores se deja ver en elegante bikini y es atacada

Kimberly Flores volvió a causar controversia en redes sociales y es que la sensual modelo decidió portal un elegante bikini en su luna de miel, pero sus haters una vez más la atacaron, pues no les gustó la prenda de la ardiente mujer.

Todo el revuelo en contra de Kimberly inició cuando se dio a conocer que era novia de Edwin Luna, líder de la banda la Trakalosa, y ahora esposo.

La foto alcanzó más de nueve mil likes hasta el momento, además de varios comentarios a favor y en contra de Kimberly, quien no le da mucha importancia, pues a la única persona que decidió enfrentar fue a su madre quien despotricó en contra de ella días antes de su boda, tachándola de ser una persona falsa pues aseguró haberse casado con Edwin por puro interese y no por amor.

Es mala, no es la hija que yo tuve, se convirtió en algo que yo estoy asustada, ella me ha insultado, se me puso enfrente, me levantó la mano", dijo la madre de Kimberly.