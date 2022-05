Kimberly Flores se roba todas las miradas desde el Festival de Veracruz

Muchos han señalado en redes sociales que Kimberly es una mujer muy linda, humilde y respetuosa, lo que le ha valido aún más comentarios positivos. "Ella es una mujer muy linda, humilde y nada creída, bien", "Que hermosa se veía en el festival, me encantó verla", "Que padre ver talento de otros países triunfar en México y que buen recibimiento tuvo Kim", se pudo leer entre comentarios.

Luego de su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos, Kim se ha hecho de un gran público , que no pierden la oportunidad de seguirle el paso. Recientemente conquistó a todos al aparecer desfilando en el popular Festival de Veracruz , luciendo como toda una diosa.

México.- No hay duda que Kimberly Flores se ha convertido en una de las influencers favoritas de los usuarios de Internet, aunque en un principio no la recibieron de la mejor manera y tenía bastantes comentarios negativos y críticas, hoy todos la quieren, apoyan y siempre buscan elogiarla.

Gilberto Coronel

