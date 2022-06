Kimberly Flores se une a los cambios de look y este tono según sus fans le quedó de diez

Kimberly Flores de 33 años de edad, hizo lo que muchos fans han estado esperando desde hace tiempo, convertirse en rubia y es que la guapa mujer siempre ha sido conocida por tener una cabellera negra con la cual deslumbra no solo en fotos, sino en persona, pero decidió cambiar de look en esta ocasión.

Fue en un video para TikTok, donde Kimberly Flores aparece con la cabellera rubia y haciendo un coqueto baile, el cual fue la combinación perfecta para llenarse de comentarios de todo tipo, pues a sus seguidores les encanta ver como se mueve, ya que su figura es de infarto total.

"Woooooow me encantó lo que te hiciste en el cabello, bendiciones", "Que hermosa estás mi vida que estés, te mando un abrazo, te mando un fuerte abrazo desde Coatzacoalcos", "asta que le diste al look perfecto, me encantó el color de tu cabello la verdad te ves muchísimo mejor que antes", "Se ve guapa pero porque hace las muecas caras igual que las morritas del tik tok tipo domelipa jajaja", escriben las redes sociales al ver su nueva imagen.

Y es que la modelo desde hace unos años se ha caracterizado, por siempre andar a la moda, ya sea con outfits o nuevos looks siempre la vemos de impacto total, además aunque también tiene hate, son más los fans quienes la apoyan en todo lo que hace como sus proyectos en su canal de YouTube donde realiza entrevistas, además de otras cosas.

En cuanto a su matrimonio con Edwin Luna se ha convertido en uno de los más sólidos del medio del espectáculo, pues aunque se ha dicho en redes que hay bajas y altas entre ellos, la realidad es que siempre comparten momentos mágicos en sus redes sociales, donde las horas en familia son las mejores, en especial los viajes.

Cabe mencionar que Kiimberly Flores también está feliz de que el mundo la pueda conocer cada vez más y más en redes sociales donde todos los días le llegan nuevos seguidores que quieren forman parte de su team el cual cada vez sigue creciendo.