Kimberly Flores sigue las tendencias de moda con crop top, mezclilla y colores neón

México.- La modelo guatemalteca, Kimberly Flores, sigue las tendencias de este año 2020 y se viste con las prendas, los colores y las telas de moda. Para estos días de verano eligió un atuendo compuesto por un crop top amarillo neón con el que dejó al descubierto su marcado abdomen, un pantalón de mezclilla roto y holgado y unos tenis que mezclan los colores blanco, negro y neón.

La esposa de Edwin Luna compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde muestra un lado más a la moda y juvenil, sin dejar de lado su característico lado sensual, convirtiéndose así en una gran inspiración para muchas jóvenes que se basan en los influencers para elegir qué vestir y así estar al último grito de la moda.

Kim Flores sigue las tendencias de moda de este 2020. Foto: Instagram

Durante los últimos meses, los colores neón y el uso de la mezclilla han sido una tendencia muy fuerte en el mundo y esto se puede notar en las estrellas populares, pues es lo que han estado vistiendo últimamente y un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la conductora Galilea Montijo, quien viste este tipo de prendas y como ya se sabe, es todo un ícono de la moda en México.

Pero volviendo con Kim, la modelo fitness ha presumido de atuendos muy a la moda recientemente, siendo uno de los más destacados uno en el que vistió un outfit completo de mezclilla, fusionando diferentes modas como lo son el uso de esta tela clásica con estampado y los crop tops.

Con este atuendo Kim fusiona las prendas de moda. Foto: Instagram

Además de vestirse completamente de mezclilla para este look, Kimberly Flores utilizó tacones altos en color negro y una larga cabellera hecha con extensiones del color de su pelo al puro estilo de Rapunzel, una coleta que estuvo envuelta en cinta plateada y una cadena del mismo color.

Sin duda alguna, la modelo busca posicionare como una de las mujeres con un gran sentido de la moda en el medio del espectáculo, siguiendo el ejemplo de su compañera de cuadro Galilea Montijo, quien inspira a miles de mujeres en México a vestir lo que les guste, pero siempre al último grito de la moda.

Kim Flores busca ser el nuevo ícono de la moda en México. Foto: Instagram

Montijo, por su lado, además de ser una de las conductoras favoritas de todo México ha logrado ganarse el título de una de las mujeres más fashionistas dentro de la industria del entretenimiento, ella constantemente sigue las tendencias en moda y demuestra ser muy versátil a la hora de elegir su estilo para las diferentes emisiones del programa Hoy.

Al estilo de Kim Flores, "La Gali" ha vestido atuendos de mezclilla con estampados y el cabello suelto ondulado, en una ocasión utilizó una blusa ajustada metalizada con unos jeans también holgados y rotos, con un cinturón blanco y tacones plateados.

Galilea Montijo es todo un ícono de la moda en México. Foto: Instagram

Mientras que en otra ocasión utilizó un atuendo con color neón, pantalones holgados y tenis cómodos, mismo que no fue del agrado de muchos de sus seguidores, quienes le recomendaron no utilizar ese tipo de prendas, ya que no estilizan bien su figura y la hacen lucir como una mujer mayor queriendo ser una joven.

Gali constantemente comparte sus atuendos en las redes sociales. Foto: Instagram

