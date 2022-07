Kimberly Flores también se va a España le da catedra de moda a Cynthia Rodríguez

Kimberly Flores de 33 años de edad, le dio cátedras de moda a Cynthia Rodríguez de 38, pues ella también se fue a España con su esposo Edwin Luna, por lo que la guapa mujer de inmediato sacó sus mejores outfits para darse unas clases a la segunda, pues también tiene muy buen gusto por la moda.

Aunque las publicaciones de Kimberly Flores no son muchos, fueron las necesarias para ponerse los mejores looks con los cuales paralizó a todos sus fans, quienes le hicieron saber que siempre tiene todo para verse como una diosa, pero eso no es todo, deja en claro que su figura también es arrasadora.

Primero se le miró muy cómoda con ropa deportiva, tal vez a su llegada al aeropuerto, pues llevó un pantalón holgado, así como tenis, además de una gorra con la que coordinó todo el outfit del mismo color, pues era un amarillo muy coqueto, además de una cabellera totalmente lacia con la que arrasó al máximo.

En otra publicación lo primero que hizo fue ponerse un vestido rosa con la espalda totalmente desnuda, además hizo una buena combinación con unas zapatillas en color nude con las cuales caminó por las calles más emblemáticas de dicho país de noche, causando revuelo total entre sus fans quienes siempre la apoyan en todo lo que hace esta guapa modelo.

"Yo quería verlos y no he tenido la suerte de encontrarlos por las calles, estás bellísima", "Donde consigo tu vestido kim!", "No juzguen, solo limítense a expresar mensajes positivos y bonitos… tenemos que dar lo que somos. Feliz viaje #Kimfloresgz y Familia, disfruten su viaje", "Muchas bendiciones y que disfruten su viaje en familia, que dios los bendiga", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Kimberly Flores son un joven matrimonio que siempre trata de divertirse en sus viajes, pues aunque en ocasiones se va la familia entera de vacaciones, algunas veces se escapan ellos solos para mantener la llama del amor siempre encendida, pues les gusta irse al antro para desbordar la adrenalina total o irse de vez en cuando a cenar, ya que solo desean estar juntos.