Kimberly Loaiza acepta los errores que cometió como madre

Kimberly Loaiza compartió un tuit que dio mucho de que hablar entre sus millones de seguidores, pues aceptó que como madre primeriza a cometido algunos errores, por lo que haters aprovecharon para cuestionarla sobre la vez que dejó a Kima para irse a Miami.

"Linduras me he dado cuenta que como mamá primeriza he cometido algunos errores...

hay alguien por aquí que sea o haya sido mamá primeriza??

Cuéntenme que errores cometieron", escribió.

Tras el tuit los mensajes para la 'lindura mayor', fueron de apoyo mientras que otros decidieron hacerla sentir mal pues no perdonan que se fuera con su pareja Juan de Dios Pantoja a Miami, y dejaran a la bebé con la mamá del cantante.

"Muchos diría yo, solo con ver tus historias me percaté de las estupideces que haces","Algún día ustedes también serán mamás y recordarán lo que están diciendo, por que lo peor que puede hacer una mujer es criticar a otra mujer ya siendo MAMÁ", le escribieron a Kimberly.

Hasta el momento el mensaje de la youtuber cuenta con más de 14 mil likes y los comentarios siguen de todo tipo siguen ya que no es una sorpresa que la famosa tenga miles de reacciones en pocos minutos.

Recordemos que una de las personas que siempre la defiende de los ataques es Juan de Dios Pantoja, quien se le fue con todo a los detractores de su amada cuando se enteró que estaba siendo atacada por su viaje a Miami.

"Dejen de ser tan ignorantes que nosotros no abandonamos a Kima, que nosotros somos padres que estamos trabajando, que si compramos ropa, o si nos paseamos en el camino, pues es normal es valido lo podemos hacer, pues porque podemos no es como que Kima se quedó sola en la casa o con alguien extraño, está con mi madre su abuelita...", dijo Pantoja en su video.