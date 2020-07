Kimberly Loaiza al igual que Markitos Toys regala cien mil pesos por las calles

Para muchos internautas la fama de Markitos Toys es tan grande que otros youtubers están tratando de hacer lo mismo que el sinaloense, es por eso que no tardaron mucho en comparar a Kimberly Loaiza con Markitos Toys, esto después del video que la subió la guapa chica.

Resulta que Kimberly Loaiza regaló cien mil pesos a varias personas necesitadas, por lo que decidió ir a las calles para regalar personalmente el efectivo y es que la youtuber está preocupada por los problemas económicos que atraviesan varias familias por la pandemia de coronavirus.

Linduras tengo que confesarles que últimamente he tenido días bastantes tristes, he sentido depresión por todo lo que está pasando en el mundo, sé que la pobreza económica siempre ha existido, pero me hace sentir mal saber que ahora se está multiplicando, dijo Kimberly Loaiza.

Aunque Kimberly Loaiza aseguró que dudó mucho en hacer ese video debido a los ataques de los haters, por fin se decidió, pero como era de esperarse fue comparada con el mismo Markitos Toys, quien no la ha pensado dos veces en ayuda a las personas, pues no le tiene miedo a los comentarios de los haters y se los ha hecho saber por medio de Instagram, ya que quiere hacer el bien.

El video de Kimberly Loaiza alcanzó más de cinco millones de reproducciones y se puede ver a la Lindura Mayor en una camioneta y repartiendo en varios sobres el dinero para las personas más necesitadas.

Este es el primer video haciendo una obra de caridad en mi canal, por favor dejen la negatividad y mejor vean como apoyar a los demás, criticando harán menos que lo que alguien con buena intención harán, dijo Kimberly Loaiza en su canal de YouTube.

En el blog de Kimberly Loaiza de aproximadamente 25 minutos, se puede ver a la famosa arriba de una camioneta, junto a dos amigas repartiendo el dinero con todas las medidas de salubridad, para evitar el contagio de coronavirus.

Algo que llamó la atención es que Kimberly Loaiza aseguró que desea hacer más contenido ayudando a las personas, pues quiere agradecer todo el cariño que le han brindado sus fans desde que se lanzó como youtuber hace unos años.

Mientras tanto las linduras como fueron bautizados los fans de Kimberly Loaiza, apoyaron el proyecto que emprendió la guapa youtuber quien desea dejar los escándalos que ha vivido en el pasado solo para hacer el bien.

Kim me hiciste llorar le diste ese dinero a aquellas familias que lo necesitaban eres una mujer muy especial, eres una mujer gerrera y valiente, hermosa y maravillosa, personas como tu ya casi no existen en este mundo", "Te admiro y me transmites siempre tu buena vibra, entiendo porque siempre te critican y están chingando pues la verdad brillas mucho, ojalá puedas seguir apoyando, porque esta fea la situación", "¡Los felicito! "El que no vive para servir, no sirve para vivir". Yo apoyo este tipo de vídeos, prefiero mil veces que graben obras de caridad, que ver vídeos de asesinatos, maltratos, críticas destructivas", le escribieron a kimberly Loaiza.