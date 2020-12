Kimberly Loaiza anuncia su segundo embarazo con mucha emoción

Kimberly Loaiza de 22 años, compartió con sus fans una gran noticia y fue el anunció de su segundo embarazo, desatando la locura entre sus más de 26 millones de suscriptores quienes quedaron atónitos al ver el nuevo video de la Lindura Mayor con el titular Sí Estoy Embarazada y es que desde hace tiempo sus fans lo especularon en las redes sociales de la famosa.

Con una duración de casi veinte minutos el video ya rebaso los más de 400 mil reproducciones donde se puede ver a Kimberly Loaiza con una cara muy emocionada, mientras que Juan de Dios Pantoja le hace segunda a su esposa después de revelar la dulce espera de su bebé el cual está dando mucho de que hablar.

Si estoy embarazada es un alivio decirlo es un desestres, lo estoy sacando todo se que la mayoría ya se lo imaginaba, ya lo sospechaba ya lo notaban, dijo Kimberly Loaiza, quien les pidió un pulgar arriba a todos los que ya se imaginaban que la youtuber revelaría su segundo embarazo el cual es la sensación del momento.

Desde la boda de Kimberly Loaiza, con Juan de Dios Pantoja, muchos notaban el abultado vientre de la Lindura Mayor, pero ella siempre trató de ocultar por medio de sus prendas o incluso no dejaba que la cámara le proyectara de todo esa parte de su cuerpo, aunque el fandom ya lo sospechaba desde un principio, por lo que siempre era bombardeada con mensajes.

"Es una niña porque cuando mostró la pansita pucieron: hermosa, eso creo pero igual si es niño o niña que bendición", "Tengo la duda de cómo se enteró Mau, empezó a decir que Kim estaba embaraza desde antes que se notara y se supone que todo fue secreto", "Los apoyo por este momento tan único y tan amoroso que la pasen genial y que esta familia este sana asta el fin de los tiempos", son algunos de los comentarios que escriben en redes.

Kimberly Loaiza confesó en el video que decidió ocultar su embarazo debido a los haters, pues cuando confesó el embarazo de Kima los haters las atacaron a ambas, por lo que Kimberly Loaiza fue más prudente en esta ocasión, ya que no quería recibir malos comentarios con su nueva bendición la cual está dando mucho de que hablar.

Juan de Dios Pantoja en tono de broma dijo que dicha bendición fue después de la reconciliación que tuvieron, ya que muchos pensaron que jamás regresarían, pero sucedió todo lo contrario cuando se les vio juntos en el cumpleaños número dos de Kima el cual fue del tema de Blanca Nieves.

Kimberly Loaiza no solo confesó con mucha felicidad la llegada de su segundo bebé, también mostró las pruebas de su embarazo, además Juan de Dios Pantoja desde hace tiempo ya quería tener un bebé, pues en videos del pasado les daba a entender eso a sus fans, quienes están fascinados por la noticia.

Recordemos que con la llegada del segundo bebé la fama de Kimberly Loaiza crecerá mucho más, pues cuando esperaba a Kima todo mundo quería saber como se llamaría e incluso el sexo de la menor, quien hoy en día es una celebridad al igual que sus padres quienes están muy felices por el crecimiento de la familia.

Cabe mencionar que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, no solo han crecido en el mundo de las redes sociales, también como cantantes, pues el público ha recibido bien algunas de sus canciones como Me Fascina y Me Perdiste temas los cuales tienen millones de reproducciones.