Kimberly Loaiza aparece en bikini y luce tremendo cuerpazo

Kimberly Loaiza se dejó ver de lo más ardiente en Instagram y es que después de haber dado a luz, la youtuber decidió regresar con todo para volver a entretener a sus millones de seguidores, quienes quedaron con la boca abierta con la foto que compartió en sus historias.

Resulta que la pareja de Juan de Dios Pantoja, decidió compartir varios videos divertidos además de publicaciones anteriores como cuando hizo la sección de fotos estando embarazada, pero la última que hizo fue una muy reciente, donde aparece en un atrevido bikini con el cual volvió enamorar a sus "linduras".

Y es que no es una sorpresa que Loaiza aparezca con tremendo cuerpazo, ya que una vez recurrió a la cirugía plástica para verse espectacular, por lo que esta vez podría haber recurrido a la misma pues en la foto luce un abdomen tonificado.

Por si fuera poco Kimberly prepara muchas sorpresas para estos días, pues también se dejó ver en un estudió de grabación la cual sería su próximo hit después de Amándote, tema dedicado a Kima.

Además la "lindura mayor", al parecer les dio una pista a sus fans con un tuit donde dijo que haría algo que la tenia un poco nerviosa por lo que sus fans reaccionaron de inmediato.

El cuerpazo de Kimberly Loaiza/captura de pantalla

Mañana haré algo que me tiene nerviosa, escribió Kimberly recibiendo más de once mil likes.

"Grabarás el vídeo de tú próxima canción y ¿es algo que no nos esperamos o que superé nuestras expectativas?", "Ahí esta niña otra ves nos deja en intriga por dios con ustedes no se puede me largo jaja al rato regreso", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Mientras tanto Juan de Dios Pantoja ha tenido gran éxito en su gira aunque eso no le ha impedido a descuidar a su hija Kima quien lo trae vuelto loco y es que en cada oportunidad que tiene comparte fotos con ella, causando sensación.

