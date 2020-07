Kimberly Loaiza como una diosa en su nuevo video Me Perdiste

Kimberly Loaiza se encuentra estrenando nuevo video musical llamado Me Perdiste, el cual rebasó en pocas horas los más de dos millones de reproducciones, por lo que una vez más demuestra que todos sus proyectos son muy populares, y este no fue la excepción.

En el videoclip se puede ver desde el inicio a la Lindura Mayor con un vestido de gala en color rojo muy elegante con el cual resaltó su figura, incluso le dio un toque muy parecido a la silueta de Kim Kardashian con sus tremendas curvas dejando a todos sorprendidos.

Como era de esperarse el tema de Kimberly Loaiza habla del desamor, por lo que muchos de sus seguidores lo podrían relacionar con la supuesta traición que cometió su pareja Juan de Dios Pantoja, quien fue acusado de engañarla en el pasado lo que generó un gran escándalo.

En dicha grabación no solo se ve a una mujer guapa o atrevida sino a una Kimberly Loaiza mucho más madura, dándole un toque más serio a su faceta como cantante y es que aunque el género musical es reguetón, convirtió la canción en algo mucho más emotivo.

"Kim me encantó te quedó hermosa, y lo siento mucho, esta canción se que es como por lo que pasó con Juan de Dios Pantoja", "Felicidades Kimberly Loaiza estas hermosa en todas las escenas de la canción esta hermosa me gustó mucho siempre me van a gustar tus canciones linda", le escribieron a la guapa mujer.

Recordemos que los últimos meses no han sido del todo buenos para Kimberly Loaiza, ya que ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, desde la supuesta infidelidad de parte de Juan de Dios Pantoja, hasta la pelea que tuvo con Lizbeth Rodríguez, quien fue la que destapó todo el escándalo en redes sociales.

Por si fuera poco una de sus casas fue asaltada por lo que se preocupó bastante por la seguridad de su hija Kima, además durante ese lapso hizo un video donde rompió en llanto por las criticas que ha recibido en redes sociales desde que se inició como youtuber.

