Kimberly Loaiza como una verdadera diva promociona sola desde el Times Square en Nueva York

Kimberly Loaiza de 23 años está muy emocionada en estos momentos y es que su imagen fue publicada en el Times Square de Nueva York lugar donde las celebridades de talla mundial aparecen ya sea por aparecer en una campaña publicitaria o por realizar algún concierto, pero la chica apareció por su vídeo Mejor Sola.

Fueron dos publicaciones las que lanzó la Lindura Mayor en su cuenta de Instagram, donde se le ve posando por la famosa avenida con un outfit negro muy urbano con el cual llamaba la atención de los ciudadanos quienes volteaban a verla por lo coqueta que modelaba al ver su imagen en Nueva York.

Gracias Dios mío por tantas bendiciones Linduras estamos en el Times Square en New York con MEJOR SOLA, escribe KImberly Loaiza en el video el cual lleva cerca de 400 mil reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo.

Y es que Kimberly Loaiza se ha convertido en una celebridad muy conocida en el mundo de YouTube gracias a su blog, el cual le ha dado la oportunidad de poder hacer otras cosas, una de ellas ha sido el formar parte del reality show Así se Baila a lado de su esposo Juan de Dios Pantoja quien la apoya en todo, pues juntos crearon el ya famoso team Jukilop el cual cuánta con millones de fans.

Pero eso no es todo pues ahora que la youtuber mexicana se ha convertido en madre ha tratado de crear otro contenido para sus seguidores quienes aman ver todo lo que propone la también cantante quien ya tiene una temporada viviendo en Estados Unidos por cuestiones de trabajo.

Otra de las cosas por las que Kimberly Loaiza es conocida no solo ha sido por su buena fama, lamentablemente los chismes también la han posicionado en el lugar donde está hoy en día, pues una de sus peleas más emblemáticas fue la que tuvo con su ex colega Kenia Os, con quién no se lleva nada bien desde hace tiempo, pues su amistad acabo de la peor manera.

"Ayyyy que emoción Kim! Recuerdo la primera vez que viniste llena de sueños y ahora mírate ahi! Que espectáculo! Felicidades! A la gente buena le pasan cosas buenas", escribe una colega de Kimberly Loaiza.

