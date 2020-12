Kimberly Loaiza con body negro se hace sesión de fotos embarazada

Kimberly Loaiza de 22 años de edad se encuentra más feliz que nunca, pues acaba de compartir en redes sociales, su primera sesión de fotos como embarazada, pues para quienes no lo recuerdan la youtuber originaria de Mexicali, anunció en redes sociales hace poco que esperaba a su segundo bebé causando una sensación extraordinaria entre el fandom, pues ya sospechaban la dichosa espera.

La sesión de fotos de Kimberly Loaiza quien apareció con un body negro, estuvo llena de sencillez, pero sin quitarle el glamour que la ha caracterizado desde que se convirtió en youtuber, pues la Lindura Mayor se ha ido renovando en cuanto a su estilo, de todas las maneras en tanto moda como en cambios de look, los cuales se le han visto extraordinarios, pues Kimberly Loaiza ha sabido combinar su imagen.

En la foto se puede ver a Kimberly Loaiza con un body en color negro, su cabello en color café castaño, además de un sombrero del mismo tono de la prenda dándole un toque muy elegante a la sesión fotográfica de Kimberly Loaiza quien también portó un maquillaje no tan cargado, pues ella quería verse natural así como su bello embarazo.

Con casi siete meses de embarazo así como lo dijo en su video, donde dijo que estaba embarazada, Kimberly Loaiza está a nada de tener en sus brazos a su bebé, pero muchos se preguntan por que la esposa de Juan de Dios Pantoja no dijo nada sobre la llegada de este nuevo bebé y la razón fue muy obvia, se debió a que los haters la atacaron despiadadamente cuando dijo estar embarazada de Kima, algo que le dolió mucho a la joven.

Además Kimberly Loaiza dijo en su video que este embarazo tratara de que sea un poco más privado, pues ya maduró mucho más como mujer, incluso señaló que su reconciliación con Juan de Dios Pantoja de quien se había separado hace algunos meses la llevó en privado, pues no quería más polémica en la vida de ambos, en especial en la de su hija Kima de dos años de edad.

"Me encanta cómo te vez!!! La mami con más flow", "Dios mío que fotografías tan más hermosas... esa pancita es de lo más bonito", "Dios, como extrañaba verte con panzita!", "Felicidades Kim te felicitamos por la bendición que viene en camino te amamos esperemos que es estoy desesperado", son algunos de los mensajes que le mandaron a Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza con un body negro apareció muy guapa en su embarazo/Instagram

Otra de las cosas que llamó la atención entre los fans de Kimbely Loaiza fue que ella ya había dado pistas de que estaba embarazada cuando invitó al maquillista James Franco a su canal, pues la influencer había dicho que deseaba cinco bebés, es por eso que los fans de Kimberly Loaiza de inmediato reaccionaron a esos comentarios que hizo la joven.

Aunque muchos pensaron que Kimberly Loaiza no estaba embarazada e incluso señalaron que se trataba de una broma, ella mostró las pruebas de embarazo en su canal y fueron varias pues incluso la joven no estaba del todo segura si en verdad estaba embarazada o no, pues al parecer ni ella misma lo podía creer.

Por su parte Juan de Dios Pantoja está mucho más unido que nunca con su esposa Kimberly Loaiza con quien se casó hace unos meses esto después de haberse separado de ella por una supuesta infidelidad de parte del joven, quien se ha encargado de hacer feliz a su mujer en todos los aspectos.

Además Juan de Dios Pantoja también ha cambiado pues sus fans se han dado cuenta que el futuro padre tiene otras prioridades además de ser famoso y es ser un buen padre de familia.