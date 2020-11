Kimberly Loaiza con una foto recuerda cuando no era nadie en redes

Kimberly Loaiza de 22 años de edad, recordó en redes sociales cuando no era youtuber y es que la guapa chica empezó sin nada en el mundo de YouTube, donde ahora es una de las mujeres más populares, ya que cuenta con más de 26 millones de suscriptores, además de varios videos muy entretenidos.

La foto con la que Kimberly Loaiza recordó sus inicios fue con una foto donde celebró el cumpleaños de Juan de Dios Pantoja, quien llegó a los 25 años de edad el día de ayer, por lo que la Lindura Mayor aparece con un look muy diferente al que la vemos hoy en día, ya que en ese tiempo no tenía la fama mundial que tiene hoy en día.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida 25 años mi amor te conocí siendo un niño de 17 años, apasionado por todo lo que hacia, trabajador, bromista, chistoso, amoroso y siempre buscando como hacerme reír", le escribió Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja por su cumpleaños el cual pudo haber estado lleno de sorpresas, aunque Juan de Dios Pantoja no ha compartido nada.

Si hablamos un poco de los cambios que ha tenido Kimberly Loaiza desde que alcanzó fama mundial, podríamos decir que el más notable es el haberse operado la nariz, además de hacerse la bichetomía, ya que desde hace tiempo la también cantante deseaba verse más bella a pesar de las criticas.

Esto es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y al fin llegó el día, estoy feliz emocionada, pero a la vez tengo nervios, porque nunca me he operado en mi vida, ningún tipo de operación, ni de salud ni estética y hoy por fin lo haré me arme de valor y vine hasta Colombia a operarme mi nariz y mis cachetitos, dijo Kimberly Loaiza.