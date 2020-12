Kimberly Loaiza con vestido negro y pierna destapada acapara miradas

Kimberly Loaiza de 23 años de edad de nuevo causó sensación en redes sociales y es que apareció con un vestido muy elegante en color negro para el video Roast Yourself Challenge, donde la futura madre se dejó ver con elegancia total, ya que al fandom le encantó como se miraba la chica con el majestuoso vestido.

La foto de Kimberly Loaiza alcanzó los más de dos millones de seguidores, ya que fue del agrado total, además el peinado totalmente lacio, hizo que la youtuber derrochara más elegancia, puesto a que le daba un toque de más seriedad a la chica originaria de Mexicali que ya es una estrella a nivel internacional por todo lo que ha logrado.

"Ese Roast no me lo esperaba para nada, pero me encantó demasiado", "Oraciones y bendiciones es increíble ver cómo corre el tiempo", "Estás demasiado hermosa, en serio. Orgullosa de ti por todo lo que estás logrando", le escribieron a Kimberly Loaiza por la foto donde apareció con su impecable vestido en negro con el que le siguen lloviendo comentarios de todo tipo.

Y es que Kimbery Loaiza no ha parado de trabajar en ningún momento, ya que siempre se ha esforzado en todo lo que se compromete, desde lanzar una nueva canción, hasta posar como modelo, ella trata de dar lo mejor que tiene para desatar la locura entre sus linduras quienes la apoyan en todo lo que hace.

Algo que notaron los fans de Kimberly Loaiza en la foto, es que no se le ve su pancita de embarazada, por lo que el video al parecer fue hecho en el pasado, además la joven lejos de quedarse reposando en su casa para la segunda llegada de su bebé, se ha puesto a trabajar, pues su agenda laboral sigue siendo muy pesada, aunque su equipo de trabajo la ayuda.

Kimberly Loaiza con una belleza única desató la locura/Instagram

Kimberly Loaiza también se ha dado a conocer como una de las mujeres más sinceras de las redes sociales, ya que siempre les muestra su lado más vulnerable a todos sus fans, aunque muchas veces eso a hecho que la ataquen los haters, por lo que la también cantante ha tenido problemas en redes sociales los cuales la han afectado.

Regresado con el embarazo de Kimberly Loaiza, sus fans se emocionaron con el reciente video del sexo de su bebé, el cual será niño, algo que supuestamente los fans de la joven sabían desde hace bastante tiempo, ya que siempre se le veía con tonos azules a la famosa.

Por su parte Juan de Dios Pantoja, está más que feliz por llegada de un varón a la familia, pues al parecer los esposos desde hace tiempo deseaban tener la pareja y lo lograron, por lo que el fandom estalló de emoción después de darse a conocer el sexo del bebé, ahora solo esperan como le pondrán.

Por si fuera poco Kimberly Loaiza desde hace tiempo había mantenido en secreto su embarazo, pues no le gustó lo que se dijo de ella cuando se embarazo de Kima, por lo que tardó en dar la noticia a sus fans, pero como se ha dicho anteriormente, muchos ya lo sospechaban, pues sabían que la artista les ocultaba algo.

Recordemos que el imperio de Kimberly Loaiza en redes sociales, se extendió demasiado, pues la joven no solo es conocida en México, sino fuera del país, un ejemplo de esto son las diversas personalidades que a conocido como James Charles o Luisa Fernanda W, quienes se han convertido en grandes amigos de la famosa.