Kimberly Loaiza deja en claro por qué es la reina de Instagram con su atuendo de cuero

Al respecto, ninguna de las cantantes se pronunció, pero Kenia Os, por su parte, aseguró que el lanzamiento de su nuevo sencillo no era una indirecta para nadie, sólo estaba haciendo música y disfrutando cada proceso, esto luego de los rumores que se dispararon sobre la pelea que tuvo con Kimberly hace varios años.

Un atuendo color tinto estilo cuero de blusa y pantalón fueron las prendas que hicieron arder a las redes sociales, esto para promocionar el lanzamiento de su próximo sencillo, del cual todavía no hay tanta información como muchos quisieran, aunque será cuestión de tiempo para que esto suceda.

Recientemente, a través de su perfil oficial en Instagram, Kim Loaiza presumió su impactante figura en un cautivante atuendo de cuero muy ajustado que ha desatado todo tipo de halagos y piropos, dejando en claro que la corona nadie se la puede quitar, ni mucho menos a sus fans, logrando en cuestión de horas más de un millón y 800 mil me gustas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.