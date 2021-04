Kimberly Loaiza deleita a sus "linduras" con el remix de "Me perdiste", con Casper Mágico y Lyanoo

Kimberly Loaiza compartió con sus millones de seguidores un gran sorpresa: ¡el lanzamiento del remix de su canción "Me perdiste", en colaboración con Lyanoo y Casper Mágico! Cabe mencionar que la youtuber y cantante mexicana lanzó este tema musical en julio de 2020, "tú ya no eres nada de lo que un día fuiste y por eso me perdiste", dice una parte de a letra.

A través de sus redes sociales la "Lindura mayor", esposa del también influencer Juan de Dios Pantoja, informó a sus fans que el remix de "Me perdiste" ya estaba disponible en todas las plataformas digitales de música.

No saben la emoción que estoy sintiendo en estos momentos, pero bueno, ustedes vayan a escucharla y díganme que les parece. Escúchenla, apréndansela, siéntanla.

Asimismo Kimberly Loaiza originaria de Mexicali, estado de Baja California, México, pidió a sus "linduras" que se grabaran cantando o escuchando un pedacito de su canción, pues estaría compartiendo en las stories de su cuenta en Instagram (donde tiene 27 millones de followers), todos los videos en los cuales fuera etiquetada.

La mamá de Kima y Juanito manifestó además su agradecimiento a los cantantes puertorriqueños Casper Mágico y Lyanoo por haberse unido a este remix, "son unas personas súper talentosas, yo las admiro demasiado y de verdad siento que le metieron lo que debía ser esta canción, así que si no la han escuchado, tienen que ir a escucharla pero ya".

No está poder demás mencionar que el video oficial de "Me perdiste", tiene hasta el día de hoy más de 76 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Las "linduras" de Kimberly Loaiza esperan que también haya video de la versión remix con Lyanoo y Casper Mágico.

