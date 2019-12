Kimberly Loaiza desea feliz Navidad a sus fans en ardiente atuendo

La famosa influencer sinaloense Kimberly Loaiza, subió la temperatura de las redes sociales luego de publicar una fotografía con el objetivo de desear una feliz Navidad a sus Jukifans pero con un ardiente atuendo con el que se robó todas las miradas.

De nueva cuenta la madre de Kima y esposa de Juan de Dios Pantoja dio de qué hablar en redes sociales, pues para su festejo navideño optó por un atuendo un poco descubierto y revelador; Kimberly utilizó un mini top de color rojo que dejaba al descubierto gran parte de su espalda y parte de su abdomen, esto lo acompañó con un pantalón acampanado de mezclilla azul y un gorro navideño.

La fotografía en donde la joven de 22 años aparece sentada en un banco junto a su árbol navideño y bastantes regalos a su alrededor alcanzó en tan sólo un día de su publicación casi dos grandes millones de reacciones por parte de sus fieles seguidores, quienes están a pendiente en todo momento de sus movimientos.

El éxito continúa siendo parte de la vida de Kimberly Loaiza, a casi dos semanas de haber estrenado su sencillo "No seas celoso" ha llegado a las 39,611,717 millones de reproducciones, aunque era de esperarse, debido a que en su primer día juntó 11 millones de vistas, cantidad que no cualquier artista puede alcanzar con facilidad.

Recientemente la cantante fue objeto de burlas por su aparición como invitada en el programa matutino de espectáculos Hoy, en donde durante una de las dinámicas que realizan con los invitados pasó a cantar el tema de la Banda MS "El color de tus ojos" y al desafinar fue duramente criticada en redes.

Usuarios de Internet declararon que Kimberly no canta en lo absoluto, por lo tanto, no debería tener el gran reconocimiento que tiene por parte del público, ya que hay cantantes que sí tienen talento y no son lo suficientemente reconocidos.

Sin embargo, esto no parece importarle a Loaiza ni lo más mínimo, ella continúa enfocándose en su carrera como cantante e influencer, demostrando que, aunque sea tan duramente criticada esto no lo va a dejar atrás.