Kimberly Loaiza deslumbra en su nuevo video No seas celoso

Kimberly Loaiza, una de las influencer más populares y seguidas de México, estrenó su nuevo sencillo "No seas celoso", así como el respectivo video musical que en solo 24 horas superó los tres millones de reproducciones en su canal de YouTube.

"Linduras denle mucho amor, reprodúscanla mucho, denle like, comenten, de verdad que ese sería un regalo de cumpleaños increíble", comentó Kimberly Loaiza en las stories de su perfil en Instagram.

"Si los celos fueran oro, serías millonario con esas manías, papi, ya me estoy cansando no hagas caso si te dicen que ando con fulano, yo te pregunto pa' qué me celas, yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera", canta la youtuber en su nueva canción "No seas celoso".

Por su parte Juan de Dios Pantoja, pareja sentimental de Kimberly, comentó en sus redes sociales sobre el nuevo lanzamiento de la madre de su hija Kima: