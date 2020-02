Kimberly Loaiza explica la razón por la que cantó tan mal en Hoy

Luego de que hace algunas semanas la famosa influencer Kimberly Loaiza diera mucho de qué hablar tras su participación en el programa matutino Hoy para promocionar sencillo "No seas celoso" y por tener una pésima interpretación del tema, ahora salió a defenderse de los haters y explicar la razón por la cual le fue tan mal cuando ahora es considerada como cantante.

Justo cuando la estrella de redes sociales se encuentra en la cima del éxito con su carrera en la que ahora pruebas distintas famosas, fue cuando se le criticó fuertemente en Internet, pues su interpretación no fue nada buena y pese a considerarse una buena cantante.

Respecto a ese tema, Kimberly aprovechó su influencia en las plataformas para explicar a sus seguidores la verdadera razón de su "pésima actuación" dentro del programa de Televisa y culpó totalmente a los nervios que la traicionaron en ese momento, debido a que era su primera interpretación en televisión nacional.

La verdad linduritas, me puse muy nerviosa, era la primera vez en un programa en vivo de televisión cantando en vivo, se me olvidó la letra de la canción. ¡Ay no! es que la verdad a mí los nervios me traicionan y en esta ocasión no fue la excepción", explicó Loaiza.