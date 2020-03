Kimberly Loaiza feliz de hacer música con el productor de Tusa

Kimberly Loaiza está más que feliz pues después de un largo tiempo uno de sus mayores sueños se está haciendo realidad se trata de colaborar con el productor del exitoso tema Tusa, de Ovi on the drums, quien también ha trabajado con grandes artistas como Karol G y Nicky Minaj.

La lindura mayor dio a conocer la gran noticia por medio de su canal donde no solo anunció el proyecto con él, sino que aprovechó el tiempo para disfrutar de unas maravillosas vacaciones en Colombia a lado de su prometido, Juan de Dios Pantoja y su hija Kima dejando a todos sus fans aún más emocionados, pues ya querían ver un viaje familiar en la vida de los youtubers.

"Estoy muy emocionada porque estamos a punto de irnos al aeropuerto rumbo hacia Medellin, tenemos esta idea de Medellín porque vamos hacer mucha música linduras denle like si ustedes ya quieren una canción de Kimberly, linduras me va hacer música Ovi on the drums", dijo Kimberly muy emocionada.

"Te ves hermosa Kim y me encantó la parte de la canción que nos compartieron y se ve que va a estar muy buena cancion", Amo como Juan cuida de Kima, me llena de ilusión encontrar a alguien que sea tan dedicado y amoroso con su bebé", fueron algunos de los comentarios que les escribieron.

Cabe mencionar que la pareja también prepara una gira la cual asegura estará llena de sorpresas aunque aún no han dado detalles ya que desean que todo salga perfecto.