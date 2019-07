La famosa youtuber Kimberly Loaiza graba canción inédita para su hija Kima, quien nacerá dentro de unos treinta días aproximadamente. Se trata de un dueto, cuenta Kimberly en una grabación para su canal de YouTube. Juan de Dios Pantoja también agregará su voz.

Kimberly Loaiza se muestra emocionada y feliz porque está a un mes de tener entre sus brazos a Kima, su primera hija, fruto de su amor con el también youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja. También se emociona porque grabó una canción su bebé.

En las imágenes que Kim sube a su canal de YouTube únicamente se ve ella en el estudio de grabación, y explica que por motivos de trabajo Juan de Dios no pudo estar con ella y grabar su parte, pero lo hará en cuanto pueda.

Sobre el motivo por el cual decidió grabar una canción a su hija, simplemente dice que representará para ella un bonito recuerdo y será uno de los muchos regalos que le dará a la pequeña Kima.

Decidimos grabar esta canción a nuestro bebé cuando Juan y yo nos embarazamos. Son recuerdos de su vida y a alguien no le gustará, pero si alguien la quiere escuchar, pues que lo haga, y si no, pues no pasa nada", cuenta Kim.