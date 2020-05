Kimberly Loaiza habla de Kenia Os y Lizbeth Rodríguez

Kimberly Loaiza se convirtió en tendencia debido a que por fin habló en su canal de YouTube sobre su separación con Juan de Dios Pantoja, tachado de infiel por Lizbeth Rodríguez causando que ambos youtubers se separaran.

Ahora la lindura mayor dijo que se siente agobiada por los comentarios que recibe por parte de sus mismos fans, quienes desean que regrese con el padre de su hija, pero ella mencionó en estos momentos que no puede estar en la misma casa que Pantoja.

Mira Lizbeth expusiste la vida intima de un hombre y dos mujeres créelo eso no está nada bien, pusiste en juego el futuro de mi hija, seguramente explicarla a mi niña lo que un día dijeron de su padre o que algún día no va hacer nada fácil, dijo Loaiza.

La maldad de Lizbeth Rodríguez

Loaiza también reveló que en ningún momento la exconductora de Exponiendo infieles jamás la ayudó como ella tanto decía, si no que la afectó demasiado y su familia sufrió bastante al formarse el tremendo escándalo.

En un par de días afectaste a muchas mujeres y con nosotras debiste disculparte también, pero no eso no te dolió la verdad es muy clara tu intención, lo único que tu quieres es dejarnos en mal, dijo Kimberly.

Se disculpa con Kenia Os

No solo habló de la polémica de Lizbeth, sino de el pleito que tuvo con Kenia Os en el pasado, por lo que aprovechó el video para pedirle una disculpa a su excolega, de quien nunca habló después de que la segunda chica decidió hacer su propio canal en YouTube.

"Linduras ustedes saben que yo no hablo de Kenia desde que tuvimos ese problema, yo nunca más e alimentado esa polémica, pero hoy quiero hablar, quiero disculparme públicamente con ella también, quiero Kenia que me perdones por todo lo que un día dije en ese video lo reconozco yo no debí llamarte así...dijo Kimberly.

Te puede interesar

Aseguran que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza solo quieren publicidad

Lizbeth Rodríguez ataca sin piedad a Juan de Dios Pantoja