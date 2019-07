Kimberly Loaiza harta de criticas tendrá su vida más privada

Kimberly Loaiza al parecer quiere ser más precavida con sus asuntos personales y es que como figura pública se ha convertido en un libro abierto para sus fans quienes están al pediente de todo lo que hace la guapa joven quien acaba de convertirse en madre.

Y es que desde el pleito con Kenia Os, la vida de la youtuber ha estado más expuesta por lo que los haters la han juzgado con cada acción que hace poniéndola vulnerable por lo que lanzó un mensaje en Twitter donde prefiere guardar asuntos más íntimos.

Algunas cosas es mejor no contarlas, no decirlas, no publicarlas, guardarlas donde nadie las vea para que nadie las dañe y disfrutarlas", escribió Kimberly.