Kimberly Loaiza le hace creer a Juan Pantoja que está embarazada

Kimberly Loaiza causó sensación entre sus fans debido a la fuerte broma que le hizo a su pareja Juan de Dios Pantoja, a quien le hizo creer que estaba nuevamente embarazada dejando impactado al youtuber quien es padre de la pequeña Kima.

"Después de una larga espera linduras después de unos largos meses llegó mi venganza estoy super nerviosa porque mi venganza es muy cruel linduras, sinceramente linduras no estoy tan convencida de hacerlo porque está muy pesada esta broma que le haré a mi Juanito, linduras no se me ocurrió hacer algo más como venganza", dijo Loaiza en su canal.

En dicho video se puede ver a la 'Lindura mayor', con complicaciones cuando están grabando un video junto al también cantante, quien se pone muy nervioso al ver como la madre de su hija comienza a 'vomitar' para alertarlo más.

Hasta el momento el video cuenta con más de 400 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a Kimberly que la broma estuvo muy pesada pues nadie se imaginó que Pantoja se la fuera a creer.

Para poner la broma más intensa Kimberly le dice a Juan que se tomó una pastilla pues no quiso tener al bebé supuestamente por complicaciones lo que causó la tristeza de Pantoja quien deseaba que su amada sí tuviera a la criatura.

Al final Kimberly le dice que se trató de una venganza que le hizo varios meses, mientras que los fans lanzaron varios tipos de comentarios sobre el video.

"Solo le pido a la persona que esta leyendo estoy que no le falte nada y siempre tenga salud", "Juan es el motivo por el cual digo que "no todos los hombres son iguales", "Y yo sabiendo que era una broma sentido que era real" le escribieron los internautas.