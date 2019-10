Kimberly Loaiza opacada por Kenia Os con lujoso viaje

Después de darse a conocer el polémico viaje de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja a Miami, ahora su examiga, Kenia Os, no se quedó de brazos cruzados pues también decidió irse del país para visitar Francia creando polémica entre los bandos de ambos youtubers.

Y es que como todos saben el pleito de los Jukilops con Os, al parecer no ha muerto, pues los usuarios siguen comparando a los youtubers por todo lo que hacen por lo que esta vez Kenia decidió viajar a Francia donde se la pasó increíble.

Una foto fue la prueba con la que Kenia dejó bien claro que su viaje estuvo increíble, pues se fue a una discoteca de la capital donde varios jóvenes la reconocieron, pues pusieron su música en el lugar.

Hasta el momento la foto de Kenia cuenta con más de 117 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde la felicitan por haber estado llegando muy lejos gracias a su canal de YouTube.

"Que onda con tu perfección", "Que elegancia la de Francia", "Estas mejor que Kimberly sinceramente, tienes una carita hermosa", le escribieron a Kenia Os, sus millones de seguidores.

Por otro lado el viaje de Kimberly y Pantoja estuvo rodeado de polémica, pues los fans no les perdonaron el no haberse llevado a su hija Kima, tachándolos de malos padres, pues no les pareció el haber dejado a la menor con su abuela, por lo que su famoso padre dio la cara para defender a Kimberly, señalando que su viaje no ue solo de placer sino de trabajo, pues tendrán nuevos proyectos.

Cabe mencionar que el pleito que tuvieron dichos jóvenes se convirtió en tendencia para las redes sociales, pues nadie se imaginó que los famosos se dieran con todo por medio de YouTube,donde son unas grandes estrellas.