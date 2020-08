Kimberly Loaiza podría causar los celos de Danna Paola al salir con Sebastián Yatra

Hace unos días se llevó a cabo en la ciudad de Miami los Premios Juventud, donde desfilaron una infinidad de artistas entre ellos Kimberly Loaiza quien fue muy ovacionada por sus fans, ya que está llegando demasiado lejos y es que la youtuber se está rodeando de los grandes artistas de la industria musical entre ellos Sebastián Yatra, quien quedó fascinado al conocerla, por lo que aprovechó el momento para hacer un Tik Tok con ella causando tremenda emoción.

La fiesta no solo fue en los Premios Juventud, también se hizo una piscinada donde Sebastián Yatra y Kimberly Loaiza se dieron cita divirtiéndose como nunca, ya que pasaron horas en la piscina, pero muchos se preguntaron dónde estaría Danna Paola, quien para muchos internautas es la nueva conquista de Sebastián Yatra, ya que después de su colaboración con el tema musical No Bailes Sola, se les ha visto mucho tiempo juntos, incluso se dijo que la cantante mexicana fue la responsable de que el colombiano terminara con la actriz Tini Stoessel, aunque hasta el momento la separación entre ambos no ha sido aclarada del todo bien de acuerdo con sus fans.

Lo que si es un hecho es que Danna Paola fue la gran ausente de la piscinada donde se puede ver a Lele Pons, Ricky Montaner, Sebastián Yatra y Stefania Roitman entre otras celebridades, quienes se divirtieron mucho con Kimberly Loaiza, pues para algunos era la primera vez que conocían a la Lindura Mayor, además los comentarios sobre su relación de amistad con Sebastián Yatra no se hicieron esperar, pues muchos ya están queriendo a Danna Paola como la novia oficial del colombiano de 25 años de edad.

"Que hermosa foto!!! Y todos nosotros estábamos esperando también que se conocieran", "¿Y ahora van a tirarle hate a Kimberly? Primero fue a Danna y ahora a ella? No se pasen dejen de ser tan toxicas!", "Tanto que le inventaron a mi Dannita. Para qué todos sean amigos y colegas del medio artístico", "Cambias a Danna y a Tinni por esta? Caíste bajo Yatra", le escribieron a Sebastián Yatra en la publicación donde aparece con Kimberly Loaiza alcanzando más de un millón de likes.

Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra muy felices por conocerse/Instagram

Para los que no saben Kimberly Loaiza se encuentra separada del padre de su hija Juan de Dios Pantoja, esto después de una supuesta infidelidad por parte del youtuber, la cual fue ventilada por Lizbeth Rodríguez, mientras que Sebastián Yatra, supuestamente comenzó un romance con Danna Paola desde que se conocieron, pero los dos cantantes han dejado que los cibernautas saquen sus conclusiones.

La reunión entre los famosos fue muy divertida/Instagram



Por si fuera poco Danna Paola lejos de acudir a esa fiesta decidió pasearse en un yate por las playas de Miami donde se le vio muy sexy con un traje de baño en color blanco y una coleta, además de unos lentes de sol con los cuales se miraba radiante sin contar el cuerpazo que la cantante tiene, pues se cuidó demasiado durante toda la cuarentena para resaltar en Premios Juventud, donde se convirtió en tendencia al cantar el tema Como La Flor, donde hizo un tributo a la desaparecida cantante Selena Quintanilla.

Danna Paola decidió irse a la playa que acudir a la fiesta/Instagram

"Eres la única persona que me mantiene feliz, gracias", "Miren a esa mamacitaaaa ufff necesito ese vídeo YA!", "Todavía sigo en shock con tanta perfección", "Aun me acuerdo que iba manejando bien rápido y te asustaste", "No se que haces en Miami, tendrías que estar en Louvre, eres una obra de arte", "Pero qué clase de Ariana Grande veo", "No sé qué me gusta más, los doritos con coca-cola o tú", "Bonito ejemplo que das a tus fans para salir a la playa Dannita", le escribieron a Danna Paola en la foto que alcanzó más de dos millones de likes.

Danna Paola y Kimberly Loiza mujeres escándalo

Para los que no saben Kimberly Loaiza y Danna Paola tienen algo más en común que el propio talento, se trata de los escándalos que han tenido a lo largo de sus carreras, por lo que te contaremos algunos de los más polémicos.

Kimberly Loaiza ha estado en el ojo del huracán por varias acciones del pasado/Instagram

Danna Paola se convirtió en juez de La Academia donde causó revuelo por sus declaraciones hacia los alumnos de la competencia musical, pero el comentario más polémico fue el que hizo en contra de Gibrán, quien le faltó el respeto, por lo que Danna Paola lejos de quedarse callada se le fue con todo al joven a quien dejó en ridículo en televisión nacional.

Danna Paola es una mujer polémica/Instagram

Gibrán, pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso. ¿Tú dime, así no soy c#lera contigo?", comentó en uno de los conciertos de La Academia.

Por su parte Kimberly Loaiza causó controversia después de enfrentarse a Lizbeth Rodríguez en redes sociales y es que la exconductora de Exponiendo Infieles señaló al padre de su hija, Juan de Dios Pantoja de haberla engañado, por lo que la Lindura Mayor se enfrentó a ella por medio de un canal en YouTube donde le dijo de todo.

