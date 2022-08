Kimberly Loaiza pone en alto a México tras presentarse en Tomorrowland (FOTO)

"Ayer me subí al escenario principal del Tomorrowland, de verdad que increíble experiencia acabo de vivir ✨ estoy muy agradecida con @dimitrivegas & @likemike por invitarme, hoy vamos a romperla aún más", escribió en sus redes sociales con un video mostrando detalles de su presentación.

Kim se convirtió en la primera mujer mexicana en pisar dicho escenario añadiendo así un logro más a su carrera artística luego de su debut en la industria musical que le ha valido éxito tras éxitos, razón por la que no puede hacer falta en los más importantes eventos.

Bélgica.- La influencer y cantante Kimberly Loaiza logró poner en alto a México en el Main Stage de Tomorrowland , el festival de música electrónica más importante de todo el mundo, luego de ser la sorpresa del set de Dimitri Vegas y Like Mike el pasado sábado 30 de julio.

Gilberto Coronel Periodista Web

