Kimberly Loaiza se convierte en la reina del Tik Tok por sus videos

Kimberly Loaiza cada día más se apodera de las redes sociales y es que no es sorpresa que utilice las aplicaciones más novedosas para darse a conocer, prueba de ello son los divertidos que ha hecho para Tik Tok donde tiene a todos como locos.

Y es que la lindura mayor a utilizado casi todos los hashtag donde le ha ido de maravilla, pues con nueve videos ha logrado tener más de dos millones de seguidores, donde le han hecho saber que es la reina del Tik Tok, y aunque otros youtubers ya tenían la aplicación desde antes ella arrasó el primer día.

"Like si crees que es hermosa y te amo muchísimo Kim eres la única fans", "Me dieron todos los vídeos risa menos el último el último ME ENCANTÓ", son algunos de los comentarios que ponen los internautas sobre sus videos.

Para los que no conocen Tik Tok, se ha convertido en la aplicación de moda más entretenida entre niños, jóvenes y adultos pues sus herramientas te permiten realizar todo tipo de videos creativos los cuales pueden subir a sus redes sociales para compartir con tus amigos.

Cabe mencionar que Kimberly y Juan de Dios, están preparando su boda pues el cantante le propuso matrimonio a la famosa youtuber hace un par de semanas.