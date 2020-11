Kimberly Loaiza se encuentra embarazada, asegura Mhoni Vidente

México.- Ya pasó más de un año desde que la famosa pareja de influencers mexicanos, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tuvieran a su primogénita Kima Pantoja Loaiza. A los dos se les ve fascinados con su hija, sin embargo al parecer los astros dicen que la joven pareja pudiera estar esperando su segundo hijo y esta vez será un niño, así lo aseguró Mhoni Vidente, una de las máximas gurú del mundo del espectáculo.

Tal parece que el destino no únicamente le tiene preparado a Kimberly y Juan de Dios una vida llena de éxitos en su faceta comercial y de creación de contenidos. Tal vez la providencia también los bendecida en materia familiar. Esto de acuerdo a lo revelado por la gurú Mhoni Vidente, quien desveló que la joven cantante baja californiana ya está esperando su segundo parto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recientemente, la famosa astrologa aseguró después de una lectura de cartas que Kimberly Loaiza se encuentra embarazada o, en su defecto, que faltaban solo 5 minutos para que lo estuviera. Añadió que en esta ocasión la joven pareja creadora de contenidos tendrán a su primer hijo varón.

Las fuertes revelaciones hechas por la gran piestista acerca del estado de la famosa youtuber se hicieron mientras esta se encontraba en el programa Aquí contigo del Heraldo de México. Minutos después de las 10, Vidente hizo mención de la oriunda de Mexicali subrayando que se encontraría esperando a su segundo hijo junto a Juan de Dios Pantoja.

Además Mhoni aseguró que Loaiza está fuertemente enamorada del padre de su hija Kima, el sinaloense Juan de Dios Pantoja, esto a pesar de los fuertes escándalos que protagonizaron hace algunos meses en los que se documentó una supuesta infidelidad del cantante de Ábrete. De hecho, puntualizó que estas dificultades han hecho que su amor se fortalezca. Destacando que Loaiza a aceptado con todo su corazón a su esposo Juan de Dios.

A la cantante e influencer mexicana le ha estado lloviendo la abundancia. A pesar de que tiene solo dos años que sacó su primer sencillo, a Loaiza cualquier tema le luce, por lo que sencillo que saca, sencillo que se convierte en una bomba, y con el tema Do it no fue la excepción, ya que este actualmente ya cuenta con 29 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Además, hace algunas semanas sacó su propia compañía móvil Space Móvil a cual aseguran le dará guerra al Pillofón del también influencer Luisito Comunica.