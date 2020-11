Kimberly Loaiza se pinta el cabello a un rojo intenso para esta Navidad

Kimberly Loaiza de 22 años de edad ha sido una mujer que le encanta la moda y cambiarse el look es una de las cosas que ama, pues la Lindura Mayor, es amante de hacer este tipo de cambios, es por eso que ahora se pintó el cabello de rojo, para presumirlo en sus redes sociales dejando a sus fans emocionados.

Y es que cada que Kimberly Loaiza se hace un cambio en redes sociales, sus fans se emocionan, pues les encanta la locura de la youtuber quien ya no se preocupa por el que dirán, pues antes era muy cuestionada en Instagram por las decisiones que tomaba, pero ahora la artista ya no se preocupa de eso, por lo que muchos admiran que ignora todos los malos comentarios.

"Se ve divino ese color no te lo habíamos visto", "Que hermosaaaaa mi linduraaaaa mayor", "Tienes mmmm estás hermosa mi Kimberly una mexica orgullosa de otra mexicana siempre representa a México en alto". "Pero que mujer tan hermosa", fueron algunos de los comentarios que le escribieron a Kimberly Loaiza al verla con su cabello rojo.

Lo que también llamó la atención de la foto que logró más de dos millones de like es que Kymberly Loaiza apareció con un top muy coqueto con el cual apenas se le puede ver la figura, pero sus fans al no ver mucho, saber que a Kimberly Loaiza le quedó una figura increíble después de haber dado a luz a Kima, pues a los pocos meses apareció en traje de baño.

Para quienes no lo saben a Kimberly Loaiza también le encanta jugar con el maquillaje, preuba de ello fue cuando tuvo como invitado a su canal al maquilista James Charles quien le hizo un trabajo espectacular en su bello rostro hace un par de semanas, incluso Paris Hilton le dio like su publicación de Instagram.

Recordemos que Kimberly Loaiza no solo le apuesta al mundo de las redes sociales, también lo hace con el mundo empresarial, pues hace unas semanas también unió fuerzas con la empresa Shein para crear algunos diseños de ropa, los cuales se han vendido como pan caliente e incluso Kimberly loaiza ha sido la modelo de dichos diseños los cuales llevan el estilo de la Lindura Mayor.

Como se dijo anteriormente Kimberly Loaiza ha sabido ignorar las criticas, pero en un principio ella misma dijo que los insultos de los haters si la llegaron a lastimar bastante, pero con el tiempo fue aprendiendo que es muy común que los youtubers reciban ataques, por lo que prefiere ignorarlos y seguir adelante, además esto lo confesó cuando se dio a conocer la infidelidad de Juan de Dios Pantoja.

Y es que los ataques a Kimberly Loaiza comenzaron cuando ella decidió operarse la nariz y las mejillas en Colombia, pues muchos criticaron que ella no se quería tal cual, pero justificó que ocupaba la operación no solo por vanidad sino por problemas de salud que ya presentaba.

Esto es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y al fin llegó el día, estoy feliz emocionada, pero a la vez tengo nervios, porque nunca me he operado en mi vida, ningún tipo de operación, ni de salud ni estética y hoy por fin lo haré me arme de valor y vine hasta Colombia a operarme mi nariz y mis cachetitos, dijo Kimberly Loaiza.