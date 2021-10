México.- La influencer más famosa de todo México, Kimberly Loaiza, sorprendió a sus seguidores con un nuevo look y atuendo que se sale de su zona de confort, sin embargo, usuarios de Internet reaccionan de una forma inesperada y las comparaciones no se hacen esperar.

Resulta que Kimberly apareció luciendo un atuendo muy distinto a su estilo y muchos usuarios de Internet comenzaron a argumentar que se lo había copiado a Kenia Os, su eterna enemiga, por lo que ya hay un debate de comentarios al respecto.

La esposa de Juan de Dios Pantoja se dejó ver en un atuendo en tendencia de pantalón de cuero, botines altos, top de brillos, guantes de piel y joyas de impacto, dejando a todos maravillados, pero a algunos cuestionándose, pues es algo diferente a lo que antes ha usado.

Entonces, tras la publicación, muchos aseguraron que el look es completamente estilo de la Kenini, por lo que ahora no pueden parar de hablar al respecto y aseguran que le ha robado el estilo, no sólo el atuendo, también el maquillaje y peinado.

Kimberly Loaiza se roba todas las miradas con un look de la Kenini

Y es que a Kenia Os se le ha caracterizado por arriesgarse con sus outfits y este de Kimberly Loaiza sería el indicado para ella. Cabe mencionar que a Os sí se le ha visto con prendas del estilo, pero no quiere decir que la Lindura Mayor le esté copiando.

A pesar de los malos comentarios, Kimberly Loaiza hace caso omiso a lo que hablan de ella en redes sociales. Cabe recordar que las influencers mantienen un extenso historial de peleas, polémicas, indirecta, etc., entonces siempre las mantienen en guerra, pese a que los Jukilop querían hacer las paces hace poco tiempo, algo que Kenia Os no aceptó.

