Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja: cómo se conocieron y su historia de amor

Aquel matrimonio a escondidas no logró estabilidad, así terminaron por separarse, esto cuando los dos ya eran conocidos influencers. En noviembre de 2018 ambos decidieron darse otra oportunidad y todo parecía ir de maravilla, pues hasta comenzaron a formar una familia.

Así que en enero de 2016 decidieron fugarse a Culiacán para vivir su relación sin temor a nada , pero la familia Loaiza buscó todas las maneras para que se regresaran a Mazatlán, pero no sin antes casarse para que nadie los pudiera separar.

Pese a los intentos de Juan de Dios por ganarse la confianza de los padres de Kimberly, nunca lo logró, así que decidieron comenzar a salir a escondidas . Aunque el tiempo pasó y ella ya era mayor de edad, creyendo que finalmente la dejarían salir con él, no fue así.

Tiempo después se reencontraron y comenzaron una amistad , la cual evolucionó y terminaron haciéndose novios, esto en enero del 2013 . Juntos enfrentaron varios obstáculos, debido a que la familia de Kimberly Loaiza se oponía a dicha relación, además, no tenía el permiso para salir con nadie ni andar de novia.

Casualmente, Juan de Dios Pantoja tuvo que ir a bailar a la escuela de Loaiza y al verla ahí decidió invitarla a salir . La cita no fue como esperaban, así que acordaron verse en otra ocasión, aquel momento llegó, pero ella lo dejó plantado.

Se trata de dos jóvenes influencers que se conocieron a muy corta edad , Kimberly sólo tenía 15 años y Juan 16 . Ambos radicaban en Mazatlán , Sinaloa, donde nació él, sin embargo, no el lugar de nacimiento de ella, pues es originaria de Mexicali, Baja California.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.