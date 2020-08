Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja reaparecen juntos en video musical y cantan "Bye, bye"

México. Los youtubers y cantantes Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja dan la sorpresa a sus fans al aparecer juntos en un video a su nuevo tema "Bye, bye", el cual cantan juntos. Luego del escándalo de su supuesta separación sentimental, los jóvenes sorprenden con un nuevo video que causa sensación en sus respectivas redes sociales.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, ambos padres de una niña a quien pusieron por nombre Kima, tienen una colaboración musical con el "Bye, bye", una canción bastante pegajosa en la que ambos cantan juntos y como siempre, marcan tendencia en redes sociales con todo lo que hacen. Muchos de sus fans opinan que nunca estuvieron disgustados y todo se trató de una estrategia publicitaria.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Foto de Instagram

En la nueva canción de Kim y Pantoja se habla de una ruptura amorosa. Mientras que ella le canta "Bye, bye" y le dice que ya no quiere saber más de él, su pareja le contesta que no acepta su adiós y quiere continuar con ella a su lado. Algo parecido habría sucedido en la vida real entre ambos, ya que meses atrás "rompieron" su relación, y mientras ella ya no quería saber nada de Juan de Dios, este imploraba por una nueva oportunidad.

Puede interesarte: Por qué Yuri nunca tuvo hijos biológicos

Y con la publicación de este nuevo video, fans de la pareja de jóvenes exitosos da por hecho que ya se reconciliaron y están nuevamente juntos, dado que haya sido verdad que sí estuvieron realmente disgustados por meses, aunque muchos aseguran que todo se trató de un truco publicitario.

Foto de Instagram

El video de "Bye, bye" lleva ya más de un millón 300 mil reproducciones en YouTube y ha sido bien aceptado por los fans de ambas celebridades del internet.

En abril pasado Kim y Juan de Dios protagonizaron un escándalo en redes sociales, luego de haberse hecho pública la filtración de varios videos íntimos de él, los cuales confirmaban que le había sido infiel a Kimberly, su pareja.

Y tras lo anterior, ambos jóvenes tomaron rumbos diferentes y comenzó a hablarse en redes sociales de su separación, sin embargo, él publicó en YouTube varios videos musicales que habrían sido tomados como indirectas hacia Kim, ya que con los títulos de las canciones y contenido de las letras le pedía que lo perdonara y le permitiera estar a su lado.

Kimberly presentó "Me perdiste"

Y en días pasados Kimberly, quien es originaria de Mexicali, Baja California, pero que pasó muchos años de su niñez en Mazatlán, Sinaloa, presentó también un video suyo titulado "Me perdiste".

Foto de Instagram

En el detrás de cámaras de dicha melodía se le vio a Kimberly siguiendo las indicaciones de su director, pero lo que más llamó la atención es que lució bella y con una silueta de diez. La joven eligió un vestido en color rojo para grabar algunas escenas y le quedó de maravilla.

Mientras que Kim promocionaba esta canción, Juan de Dios hacía lo mismo con "Hagamos las paces". Él, por medio de esa canción le pide perdón a ella y también que le de otra oportunidad. El título lo dice todo.

La carrera como cantantes de Juan de Dios y Kimberly sigue en ascenso, puesto que cada tema que dan a conocer rápidamente se coloca como favorito entre sus respectivos fans.

También te puede interesar leer: Sebastián Yatra lanza "A dónde van" y habla de su serie con Tini