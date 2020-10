Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casaron en su casa

Por fin ocurrió lo que muchos esperaban desde hace tiempo, se trata de la boda Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes después de haberse dejado por una supuesta infidelidad de parte del cantante, al fin dejaron las cosas negativas atrás para dar el siguiente paso, pues como todos saben, ya se habían comprometido.

Fue por medio del canal de Kimberly Loaiza, donde se dio a conocer la boda la cual estuvo en secreto desde hace tiempo, por lo que los famosos Jukilop hicieron ruido en las redes sociales, ya que nadie se imaginaba que Kimberly Loaiza le fuera dar el sí, a Juan de Dios Pantoja, causando emoción total en el mundo de los youtubers por haberse casado.

Al principio del video se puede ver a Kimberly Loaiza y a Juan de Dios Pantoja muy felices explicando el motivo por el cual decidieron casarse, pero dejaron en claro que para ellos dicho enlace el cual se dio en su hogar es como una especie de pre-boda, pues para ellos la oficial es la que se llevara a cabo en iglesia.

Regresando con el video el cual tiene casi el medio millón de reproducciones, se puede ver a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza en su recamara eligiendo la ropa que usaran para el enlace, pero al parecer la que estaba más indecisa era Kimberly Loaiza, ya que tenía dos vestidos los cuales le era imposible elegir, pues se encontraba un poco insegura.

Como cualquier boda los dos youtubers trataron de mostrar a detalle como se preparaban para el gran momento, ya que se pudo ver como maquillaban a Kimberly Loaiza para el gran momento, mientras que Juan de Dios Pantoja se puso muy galán su traje en color blanco, el cual le resaltaba perfecto.

El vestido novia de Kimberly Loaiza lejos de ser el tradicional diseño con velo de novia y cola larga, resultó ser un outfit en claro para no perder la tradición de colores y con unos bellos guantes, los cuales tenían una especie de hombreras dejó a sus fans con la boca abierta, además de un peinado digno de una verdadera novia.

La recepción de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza como se dijo en un principio estuvo llena de adornos en color blanco, además de cientos de luces para cuando cayera la noche, además la alberca estaba llena de pétalos de rosa para darle un toque mucho más romántico al enlace el cual estuvo dirigido por una jueza.

En todo momento se le vio a la pareja muy feliz, dejando bien en claro que entre ambos no hay diferencia alguna, además su pequeña hija Kima los acompañó en toda la ceremonia, dándole ese toque de cuento feliz a los ahora recién casados, quienes siguen sorprendiendo a sus fans por el gran amor que se tienen.

Como era de esperarse solo acudieron a la boda los amigos y familiares más allegados de la pareja, pues siempre han tratado de cumplir con los protocolos de salud ante la pandemia de coronavirus, prueba de ello fue en el cumpleaños de Kima el cual se llevó acabo hace un par de meses.

"Estoy muy feliz por ustedes porque hayan logrado todo lo que ahora tienen una hija y tienen una bella familia espero que toda su vida tenga color y amor", "Me hacen feliz verlos juntos me hace feliz es una sensación increíble y limita ni a hablar una ternura total los amo como no se pueden imaginar soy de Colombia pero mi corazón siempre ha sido mexicano que vivan felices por siempre y para siempre", le escriben a la pareja por su enlace.