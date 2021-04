Kimberly Loaiza y la ropa de lujo con la que va al súper

Kimberly Loaiza de 23 años de edad sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, pues su rostro y figura le han dado esa reputación la cual sigue cuidando aún siendo madre de familia.

Pero también hay algo por lo que la Lindura Mayor es muy conocida entre sus fans y es por la manera tan bella en la que se viste, incluso hasta para ir al súper la joven se va con mucho glamour, por lo que una foto demostró con que ropa acude.

En la foto se puede ver a la modelo con botas altas, pantalón moderno y un abrigo de lujo con el que deja a sus fans impactados.

Al momento de la redacción dicha imagen alcanzó más de 800 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

"Te amoo como no te imaginaaas", "Te ves hermocha", "Hola Kimberly me podrías saludar en tu segundo video no te puedo mandar captura", le escriben a Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza con su ropa de lujo en el súper/Instagram

Para quienes no lo saben la youtuber está en la mejor etapa de su vida disfrutando de la maternidad.

Cabe mencionar que en el pasado la joven se enfrentó a muchas polémicas, las cuales pudo superar con el tiempo.

