Kimberly Loaiza y las mejores fotografías de su embarazo

Kimberly Loaiza, una de las influencers más seguidas en México, dio a conocer en un reciente post en su perfil de Instagram, cuando nacerá Kima (nombre que tendrá su primogénita) fruto de su relación amorosa con el también youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja.

"Aproximadamente en una semana más te tendremos en nuestros brazos Kima", comentó Kimberly Loaiza junto a una bella fotografía donde luce su embarazo en su recta final. El futuro papá expresó: "me desespero mucho", en referencia a que no puede esperar más por el nacimiento de su hija.

A lo largo de estos nueve meses de gestación, la hermosa influencer ha compartido algunas fotos donde mostró como iba crecimiento su panza, eso sí, sin perder el estilo que la caracteriza.

"Cada día se nota más mi bebé, estoy ansiosa por tenerlo en mis brazos", manifestó en marzo pasado.

En otro de sus post compartió una profunda reflexión en esta etapa de su vida: "muchos piensan que llegaste para 'truncar mi futuro', lo que yo pienso es que llegaste a mi vida para hacerla más feliz que nunca, me has dado una nueva etapa llena de emociones y harás que me convierta en una mejor versión de mí, eres lo mejor que me pudo haber pasado, te amo y te espero con ansias mi amor".

Asimismo Kimberly Loaiza hablaba de lo hermoso que se siente que otra vida esté dentro de ti: "es hermoso ser mujer y poder crear vida dentro de ti, hay tantos cambios en tu cuerpo, en tu humor, en tus pensamientos, pero todo esto vale la pena, te lleva a una creación perfecta".

La cantante no era la única que ha compartido fotos de su embarazo en redes sociales, sino también el futuro papá. Juan de Dios Pantoja compartió sus sentimientos a poco tiempo de convertirse en padre de Kima. En ese mismo post dedicó una amorosas palabras a Kimberly.

La espera cada vez es menos, siento cada día como la ansiedad me carcome, necesito ya tener a mi princesa en mi brazos, les juro que esto si es un sueño hecho realidad.

"Siempre quise tener un hijo con esta bella mujer, no bella por su físico eso es aparte, bella por su forma de ser porque es un amor de persona ,tengo más de 6 años 4 meses con ella y sigo pensando que la mejor decisión de mi vida fue quedarme con ella, nuestro amor es real, ella esta conmigo desde que bailaba en restaurantes para pedir dinero a la gente, ella siempre me ha tratado igual, sin importar a que me dedico o que tengo y que no. El amor verdadero si existe".