Kimberly Loaiza y los dos autos de lujo que le regaló Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza de 22 años se ha convertido en una de las youtubers más populares de los últimos tiempos, con casi 27 millones de suscriptores La Lindura Mayor es una de las favoritas, pues se la pasa trabajando para crear contenido para el fandom, es por esos que su esposo Juan de Dios Pantoja trata de consentirla y lo hizo regalándole un auto.

En 2019 Kimberly Loaiza dijo que el auto de sus sueños era un Mini Cooper, por lo que Juan de Dios Pantoja como todo un conquistador se lo regaló, pero el día de su boda el también cantante le compró una camioneta negra de lujo causando asombro en redes sociales, pues nadie se esperaba el lujoso detalle, pues es bien sabido que a la joven le gusta obtener las cosas por su propia cuenta, pero su esposo la quiso complacer.

En redes sociales circula un video donde Juan de Dios Pantoja le tapa los ojos a Kimberly Loaiza para que vaya a ver su regalo, el cual estaba afuera de su casa con un enorme moño en color blanco dejando con la boca abierta a la chica quien es originaria de Mexicali.

"Sigo recordando estos momentos muy bonitos los adoro a mis niños", "Cuánto amor entre Kimberly y Juan De Dios ojalá siempre sean felices me encantan como pareja", "Me emociona y añoro estos momentos que pasaban juntos... Esta hermosa familia se que seguirá junta llenos de amor", "Felicidades Kim oye cuando vi ese video porque soy tu superfan me dieron ganas de llorar porque tú lloraste", le escriben a Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza también se ha dado a conocer por las polémicas entorno a su vida personal, pues recordemos cuando se peleó con Kenia Os, pues al parecer a la segunda no le gustó el trato que le daban Kim y Juan de Dios Pantoja, por lo que terminó diciendo varias cosas de los jukilop, quienes fueron tendencia varios días por el pleito.

Otra de las cosas por las que Kimberly Loaiza es famosa, fue por que en los últimos meses ha colaborado con diversas personalidades de la internet como James Charles y Ovy On The Drums entre otros, por lo que su fama cada vez va más en ascenso, por lo que es común que sus haters también aumenten, ya que estan viendo el ascenso que tiene la Lindura Mayor.

Pero no solo los escándalos son el pan de cada día de Kimberly Loaiza, también sus éxitos musicales se cuentan, ya que Kimberly Loaiza no quita el pie de encima para crecer en el mundo de la música, pues algunos de sus temas se han convertido en tendencia para las redes como No seas Celoso y Me Perdiste, donde su belleza es explotada al máximo.

Kimberly Loaiza también recibe elogios como la buena madre que es, pues ha compartido algunos videos del tag de la mamá, donde sus fans se dan cuenta que a pesar de ser una madre primeriza, hace las cosas muy bien, pues nunca descuida a la pequeña Kima, quien es una parte importante en su vida.

Como se dijo anteriormente, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casaron hace poco, por lo que el fandom se emocionó demasiado, pues muchos pensaron que después de la supuesta infidelidad por parte de Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza jamás lo iba a perdonar, pero al final supieron llevar el problema de la mejor manera.

Hoy en día los Jukilop, están más fuertes que nunca creando contenido nuevo en su canal de YouTube, donde la mayoría de su público son menores, por lo que tratan de cuidar lo que hacen para que su carrera no se vea afectada por chismes.