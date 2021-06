¡King of the night! Angelo Diep da cátedra de su fuerza y su potencial artístico

Siempre será plausible cuando un artista no toma el camino fácil, se arriesga y demuestra todo su potencial. El cantante mexicano Angelo Diep se describe a sí mismo como un "chavo muy musical", un apasionado del teatro musical; luego del gran éxito obtenido con "Spellman" y "Domination", el embajador de la comunidad LGBT+ dio muestra de esa energía y fuerza artística con el lanzamiento del cover "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", de la legendaria agrupación ABBA, una probadita del tributo que ha preparado en honor a la banda sueca.

Angelo Diep ha formado parte de varios musicales, y sintió que algo le hacía falta. Como mencionamos al inicio, pudo tomar un camino fácil y hacer lo que muchos están haciendo hoy en día...pero no fue así.

"Todos están escuchando reguetón en este momento", señaló en una muy agradable charla con Debate. "¿Qué puedo hacer que sea diferente y que sea del agrado de las personas y que sobre todo pueda alcanzar un público ilimitado? Pensé en 'Mamma Mia!'".

El joven intérprete nos presenta su saga "King of the night", para la cual grabó icónicas canciones de ABBA, como "Voulez-Vous", "Super Trouper", "Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia!", "Fernando", "Waterloo" y "Dancing Queen". A su vez, todos estos temas forman parte de la puesta en escena que ya tiene preparada, un magnífico show basado en el musical "Mamma Mia!", adaptado a una historia de amor LGBT que será contada a través de las canciones antes mencionadas.

No es fácil trabajar con una carga tan fuerte como la de ABBA.

Para octubre y noviembre próximos tiene planeado mostrar en su totalidad en diversos escenarios de la República Mexicana su propia versión del musical "Mamma Mia!", y por el momento está llevando a cabo una gira donde combina el show de "Spellman" con su tributo de ABBA.

Cuando Angelo Diep lanzó "Spellman", un tributo a la serie de televisión "Sabrina", no pudo realizar como tal el espectáculo que había preparado con este sencillo musical; solo pudo llevar a cabo un show en la Ciudad de México y a los pocos días las luces se apagaron, comenzaba la caótica cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Las luces del escenario volvieron a encenderse y el telón ha subido; en su puesta en escena donde combina "Spellman" con el tributo a ABBA, tiene distintas transiciones, muchos cambios de escenarios, con más de ocho bailarines en escena. "Hacemos que el público se meta en estas cápsulas en las pantallas donde entra como un mundo mágico, salen unos monjes, se quitan la capa y los ven bailar impresionantemente", mencionó muy entusiasmado el joven artista.

Posteriormente el espectáculo se transporta a los años 80's, donde interpreta temas de cantantes como Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, "inclusive rolas de Luis Miguel en versiones más actualizadas, luego pasamos a los 70's, con las canciones de ABBA, cambia todo el set, los vestuarios".

A través de un remix con las canciones "Todos me miran", de Gloria Trevi y "Gime! Gime! Gime!" de ABBA, da paso a la siguiente etapa de su show. Cada parte tiene su esencia, su propia magia. Para cerrar con broche de oro "terminamos con una cancion que para mí ha sido increíble"; se trata de "Seek of love", a dueto con ATL, tema que fue usado como himno del Gay Pride en la Ciudad de México hace dos años.

Cada proyecto al que yo me voy metiendo doy el 100 por ciento siempre, hasta que sale lo mejor, hasta que se ve bien, para mí ha sido difícil porque yo no he firmado con una compañía trasnacional.

Aunque ha estado de la mano de personas que trabajan en estas compañías, "he sido mi propio inversionista y cuando recibes como el pago, es algo muy lindo, dices 'wow estoy avanzando', cuando ves que te están comprando las fechas, cuando están descargando tus canciones, viendo tus videos, es cuando dices 'tanto trabajo lo ha ameritado', entonces, quieres hacer cada vez cosas más profundas, más bonitas, más intensas, con más calidad".

Angelo compartió un especial mensaje con todos sus seguidores: "nadie más va a creer en ustedes, si ustedes no creen en ustedes mismos, ustedes mismos tienen que creer para que la gente pueda voltearlos a ver, porque si tú no te ves, nadie te va a voltear a ver, de ahí vas a tener una evolución".

Angelo Diep, un digno embajador de la comunidad LGBT+

Como embajador de la comunidad LGBT+, Angelo Diep manifestó que en México "estamos dando pasos agigantados" con respecto a la lucha por los derechos igualitarios. Contó que hace dos años tuvo la oportunidad de participar en el Pride en Madrid, España.

"Nunca había estado en un Pride tal cual, fue un mundo diferente para mí, allá vi mucha más liberación, las personas se voltean a ver tal como son". Eso sería algo que aún falta en México, "identificar que todos somos seres humanos, no es por tu preferencia por la cual deben calificarte, simplemente eres una persona que tiene ganas de amar a una persona similar a tu mismo sexo".

Angelo Diep formará parte del Gay Pride en la Ciudad de México con motivo de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBT+, el próximo 25, 26 y 27 de junio.

Pidió a sus miles de seguidores que "nunca pueden dejar de ser ustedes, porque en el momento que ustedes dejan de ser ustedes mismos se apagan, se cierran, se bloquean, su hunden, desde la negación no se puede hacer nada, por eso vivimos y me incluyo, frustrados porque no podemos hacer nada". Considera que todo comienza desde la educación que tengamos tanto en nuestros hogares como en las instituciones educativas.

Me comentaron que en los libros de primaria se van a incluir algunas palabras, se hará mención a la comunidad LGBT, están en lo correcto, porque se evitará demasiado bullying en las escuelas, suicidios...México va en un buen camino.

