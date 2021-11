Kirsten Dunst: "Me divierte hacer papeles intensos emocionalmente"

Madrid. Reconocida mundialmente por personajes como la María Antonieta de Sophia Coppola o la novia de Peter Parker en "Spiderman", la actriz Kirsten Dunst (Nueva Jersey, 1982) estrena ahora "El poder del perro", un filme de Jane Campion en el que se pone en la piel de una mujer víctima de acoso psicológico.

"Me divierte hacer ese tipo de papeles intensos emocionalmente", dijo en una entrevista con un reducido grupo de periodistas durante el pasado Festival de Venecia, donde presentó el filme que llega a las salas de cine este fin de semana y a Netflix el 1 de diciembre.

Dunst revela que no intercambió una sola palabra durante el rodaje con Benedict Cumberbatch, que interpreta a Phil, un vaquero retorcido y sádico que no acepta que su hermano menor (Jesse Plemons) se haya casado con Rose (Dunst) y decide hacerle la vida imposible a ésta.

"No hablarle me ayudaba a meterme en el papel, luego nos veíamos el fin de semana y me disculpaba", aclara entre risas. "Phil la trata realmente mal, es una especie de guerra psicológica, la manipula hasta que ella se cuestiona su propia de realidad, quiere volverla loca, eso es algo muy interesante para actuar".

Dunst debutó en el cine con solo 7 años. A los 11 fue elegida para el reparto de "Entrevista con el vampiro" junto a Brad Pitt y Tom Cruise y desde entonces ha alternado papeles en el cine más industrial, como "Jumanji" o "Mujercitas" y de autor, de la mano de Coppola o Lars von Trier ("Melancholia").

"Siempre he mantenido un equilibrio entre ambas cosas, me gusta más el cine de autor pero también es divertido hacer películas grandes, te pagan bien y te permite irte a un sitio bonito de vacaciones después", señala.

La actriz también se ha subido recientemente a la ola de la televisión con series como "Llegar a ser Dios en Florida", una comedia negra que en España estrenó Movistar+ pero se canceló a causa de la pandemia y no ha tenido continuidad.