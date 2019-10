Kiss dará concierto para tiburones blancos bajo el mar

La banda de rock Kiss ha tocado casi en cada rincón del planeta en su medio siglo de trayectoria, pero ahora llevará su espectáculo a un nuevo lugar: el mar, donde tocará para tiburones blancos y ocho admiradores en un pequeño submarino.

Como parte de una promoción de Airbnb, los fans y Kiss viajarán el 18 de noviembre en naves separadas frente a la costa del sur de Australia. Mientras Kiss permanecerá sobre la superficie del mar, los fans se sumergirán a un área conocida por la presencia de tiburones.

Usando altavoces acuáticos, Kiss comenzará a tocar, y el sonido será audible para los fans sumergidos y los tiburones. “Esto me tomó un poco por sorpresa, pero nos explicaron que los tiburones son atraídos por las frecuencias bajas y que por eso los atrae el rock ‘n’ roll”, comentó el cantante y guitarrista Paul Stanley a The Associated Press.

El evento, cuyas entradas se venden por orden de llegada, cuesta 50 dólares, la mitad del precio de los boletos de Kiss incluso en los peores asientos de la última fila del Madison Square Garden. Las ganancias irán a beneficencia, informó la compañía. Las reservaciones podrán hacerse a partir de las 6 P.M. hora del este en airbnb.com/KISS el 14 de octubre.

Tendrá lugar en el Océano Índico frente al Puerto Lincoln, en el sur de Australia. Los miembros de Kiss llevarán sus emblemáticos vestuarios y maquillaje para el espectáculo, que incluirá por lo menos cuatro canciones. “No estoy seguro cuánto pueden aguantarnos los tiburones”, dijo Paul Stanley. “Espero que conozcan (la canción) ‘Rock And Roll All Nite’”.

Paul Stanley comentó que el bajista de Kiss Gene Simmons, se ha estado recuperando de una cirugía reciente por cálculos renales, y debería estar listo para actuar mucho antes del concierto para los tiburones. “Me inclino a pensar que simplemente comió grava”, expresó a manera de broma.

El evento es parte de la promoción Animal Experiences de Airbnb, diseñada para que la gente entretenga a los animales y no al revés, dijo la compañía en un comunicado. Así de raro como suena, los conciertos bajo el agua no son nuevos. El Festival Submarino de Música se realiza desde hace 35 años en Florida.