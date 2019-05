Kiss se despide con amor de su público mexicano

Ciudad de México.- Kiss se despidió con mucho amor de los escenarios de México en la primera jornada del festival de metal Domination. La banda estadounidense fundada en 1973 realiza su última gira "End of The Road Tour".

La banda cerró la noche de ayer viernes, el primer día del festival de metal con un concierto que incluyó sus clásicos y mucha pirotecnia. "Ejército Kiss han estado con nosotros desde el comienzo, no podríamos estar aquí sin ustedes, los amamos y les agradecemos por todos los años, muchas gracias", dijo el vocalista Paul Stanley, pronunciando el muchas gracias en español.

Durante la presentación de Kiss también sonaron sus éxitos "Black Diamond", "Detroit Rock CIty" y "I Was Made For Lovin' You", así como piezas de sus discos más recientes como "Say Yeah" y "Psycho Circus".

No hablo en español muy bien, pero comprendo tus sentimientos, mi corazón es para México.

"Hemos venido a México desde hace unos 40 años, me encanta estar aquí en el escenario pero esta noche quiero salir y estar con ustedes", resaltó Paul Stanley.

Tras iniciar su gira en enero, Kiss continuará la despedida por Europa y Estados Unidos hasta diciembre. La banda que completan Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, tiene una gran cantidad de seguidores en México que habían comprado sus boletos con meses de anticipación y que durante el show, expresaban su incredulidad ante el hecho de ver por última vez a los astros, célebres por sus maquillajes, plataformas y efectos especiales, incluyendo la sangre que sale de la larga lengua de Simmons.

Miles y miles de fans mexicanos se despidieron de la legendaria banda Kiss. Foto: Eduardo Verdugo / AP

Durante el concierto Paul Stanley aprovechó para recordar que fueron incorporados en 2014, y 15 años después de ser elegibles, al Salón de la Fama del Rock and Roll en buena medida gracias a sus fans.