Kobe Bryant fue la inspiración de Amber Rose para tatuarse el rostro

La modelo estadounidense Amber Rose sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo tatuaje en el rostro, del cual habló más tarde durante su aparición como invitada en el programa "One on One with Keysha Cole, en donde reveló que fue gracias al fallecimiento de Kobe Bryant se inspiró en hacerlo.

Rose explicó que tras el trágico e inesperado accidente en el que fallecieron Kobe, su hija Gianna y siete personas más, se dio cuenta de que la vida es preciosa y demasiado corta como para no seguir tu corazón.

Tengo que ser honesta. Y no quiero que eso suene cursi o lo que sea. Después de que Kobe murió... me hizo reflexionar sobre mi vida. Y no quiero que la gente sea como 'Oh Kobe murió y tú fuiste y te hiciste un tatuaje", explicó.

Además, añadió durante su entrevista que otro de los motivos que la impulsó a tatuarse el rostro, algo que tenía muchas ganas desde hace algún tiempo, es que su padre tuvo cáncer a la edad de 40 años y ella que tiene 36 decidió seguir a su corazón para de una vez por todas hacer lo que tanto anhelaba.

"Y pensé; 'la vida es tan corta', sólo hazlo. Simplemente vive tu mejor vida... sin arrepentimientos. Así es como me sentí y estoy feliz de haberlo hecho", agregó.

Recordemos que fue el pasado domingo 26 de enero cuando Kobe Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y siete personas más fallecieron en un trágico accidente de helicóptero en Calabasas, California, esto tras las pésimas condiciones del clima que había en el lugar al momento de despegar.