Kourtney Kardashian acepta el pudor de Travis Barker y se deja tocar sus posaderas

No cabe duda que las hermanas Kardashian siempre dan de que hablar en todo el mundo, pues ahora Kourtney Kardashian de 42 años de edad se dejó tocar de manera muy cariñosa por su pareja Travis Barker de 45, donde a ambos se les ve desde la playa de lo más felices.

Pero en plena convivencia Travis Barker se quiso poner más intenso, por lo que acabó tocando las posaderas de la hermana mayor de Kim Kardashian generando reacciones de todo tipo, pues es muy sabido que todas ellas son famosas por esa parte de su físico demasiado exuberante en todos los aspectos.

Por si fuera poco, la misma socialité estadounidense se encargó de subir a sus redes la explosiva publicación, la cual ya llegó a los tres millones de likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la pareja que en efecto no le temen al pudor, mucho menos a la censura de Instagram.

"Que la felicidad te acompañe siempre Kourtney", "¡Está embarazada seguro! Las caderas se están llenando... digo nena en camino", "Gracias por hidratar mi alimentación @kourtneykardash siempre apreciada", "¿Por qué las mujeres gritan cuando corren en el océano? Eso es realmente todo lo que saqué de esta publicación", escriben las redes.

Para quienes no lo saben esta famosa siempre se ha dado varias oportunidades en el amor, pues desde que terminó con Scott Disick padre de sus hijos, ella realmente siguió con su vida, pues en el reality show Keeping Up with the Kardashians, ella en varias ocasiones quiso arreglar las cosas, con el histrión, pero no pudo, por lo que ahora son buenos amigos.

Hay que mencionar que en una ocasión se le había relacionado con el mismo Justin Bieber, pero siempre se manejó todo como rumor, a pesar de que la empresaria daba hincapie a un posible romance entre ambos.

Otra de las cosas por las que Kourtney Kardashian daba de que hablar en su momento, eran por las peleas que tuvo en el pasado tanto con Kim como con Khloé, pero lejos de todo ese drama su relación es muy armoniosa.

Leer más: Tania Rincón confiesa como la tratan en realidad Andrea Legarreta y Galilea Montijo