Kourtney Kardashian asegura que no le gusta cocinar ni limpiar

Kourtney Kardashian de 41 años de edad, deja en claro que la vida de una celebridad de Hollywood es realmente igual a lo que muchas veces se dice en televisión en cuestión de comodidad, pues la socialité compartió una imagen en redes sociales, donde asegura que no cocina y no limpia, incluso su ex pareja Scott Disick confirmó dicha declaración.

Resulta que Kourtney Kardashian la mayor del clan Kardashian compartió una foto donde aparece con un outfit muy elegante el cual jamás metería a la cocina, pues no permitiría que su prenda se estropeara, por lo que aseguró que no cocina y no limpia, es por eso que Scott Disick, quien fuera su pareja durante varios años confirmó el mensaje de la madre de sus hijos con un "Eso es seguro", logrando más de 170 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

Aunque muchos pensarían que Scott Disick fue sarcástico con Kourtney Kardashian, realmente ambos famosos se llevan de maravilla, a pesar de que en el pasado no se llevaban del todo bien debido a problemas de Scott Disick, quien en un momento de su rompimiento con Kourtney Kardashian el socialité tocó fondo.

Hasta el momento la foto de Kourtney Kardashian alcanzó más de un millón de likes y más ocho mil comentarios, donde muchos se siguieron burlando de los comentarios entre ambos famosos, mientras que otros comentaron por el buen vestir que tiene Kourtney Kardashian desde hace tiempo.

"Si estás leyendo esto, aquí tienes un recordatorio para que arregles tu postura y dejes de encorvarte", "Porque puede darse el lujo de tener chefs y limpiadores 24 horas al día, 7 días a la semana", "Y tal vez por eso no tienes anillo", "No sabía que esto era algo de lo que estar orgulloso", "Por eso no estás casada hasta hoy", le escriben a Kourtney Kardashian en redes sociales por el comentario que hizo en la foto.

Para quienes no lo saben Kourtney Kardashian es una de las chicas del clan Kardashian, que ya no quiere estar involucrada del todo con el mundo del espectáculo, pues quiere una vida más sencilla, pues en varias ocasiones compartió dicho deseo en Keeping Up with the Kardashians.

Kourtney Kardashian dejó en claro que es una mujer que no hace mucho en su hogar/Instagram

Incluso Kourtney Kardashian en varias ocasiones se mantuvo alejada de los proyectos que su hermana Kim Kardashian organizaba, por lo que causó conflicto entre las dos hermanas, ya que en uno de los calendarios anuales que hace la famosa familia, Kourtney Kardashian no quiso participar lo que ocasionó el disgusto de Kim Kardashian lo que ocasionó que sus millones de fans se dieran cuenta de la mala relación entre ambas.

Y es que Kourtney Kardashian siempre ha querido una vida mucho más tranquila donde las cámaras estén fuera de su vida, y parece que está por fin se cumplió, ya que hace unos meses Kris Jenner, la madre del clan Kardashian, reveló que el reality Keeping Up with the Kardashians llegaría a su fin, por lo que dicha noticia tomó a todos por sorpresa.

Otra de las cosas por las que Kourtney Kardashian se ha diferenciado del resto de sus hermanas, es que no quiere que muchos sepan sobre su vida amorosa, pues ella a pesar de estar soltera en estos momentos, siempre ha querido que su vida amorosa siempre este en privada, pues no le gustan los chismes, ni las especulaciones.

Además Kourtney Kardashian siempre ha tratado de enfocarse en su faceta como madre, pues siempre quiso que sus hijos crecieran fuera de los reflectores, por lo que prefiere mostrar su vida por medio de las redes sociales, que por televisión, pues ya sabe como se maneja ese medio.